 

Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – “Спартак”

29.06.2020, 0:50, Новости дня

Назначены судьи матчей ближайшего 25 тура российской премьер-лиги. Центральную встречу между ЦСКА и "Спартаком" будет обслуживать судейская бригада во главе с Алексеем Еськовым.

Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА — "Спартак". Помогать ему будут Алексей Лунев и Арам Петросян. Запасной судья – Артем Любимов. Сергей Карасев и его помощник Дмитрий Сафьян будут отвечать за систему VAR. Встреча пройдет 30 июня на стадионе ЦСКА.

Алексей Сухов рассудит "Локомотив" и "Крылья Советов". На остальные шесть встреч назначены следующие главные арбитры: "Оренбург" — "Урал" — Евгений Кукуляк; "Уфа" — "Рубин" — Евгений Турбин; "Тамбов" — "Зенит" — Михаил Вилков; "Арсенал" — "Ахмат" — Василий Казарцев; "Ростов" — "Краснодар" — Виталий Мешков; "Сочи" — "Динамо" — Игорь Панин.



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