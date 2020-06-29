Урок истории для латвийских функционеров

29.06.2020, 0:50, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

Если говорить о странностях внутри НАТО, то Латвия, едва оправившись от коронавируса, снова вернулась к хронической русофобии. 17 июня посол Латвии в РФ выкатил твит с фотографиями семи латышских послов в СССР в период с 1920-го по 1940 годы прошлого века с кратким описанием жизни и смерти этих выдающихся дипломатов и такой подписью: "В этот день 80 лет тому назад с введением войск СССР началась оккупация Латвии. Иной раз меня тут спрашивают, что вы в Латвии все время с этим 1940-м носитесь? Один из ответов — чтобы не предать забвению имена жертв, в том числе наших послов в СССР, большинство из которых было репрессировано".

В тот же день "блеснул" и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он сравнил притеснение чернокожих в США с советской оккупацией Латвии и заявил, что очень сильно понимает страдания протестующих сейчас в Америке и по всей Европе. "Мы как латыши фактически можем понять, каково это, когда человеку что-то запрещают, основываясь на его цвете кожи. Нас не дискриминировали из-за тона кожи, но во время советской оккупации мы тоже пережили страшные вещи", — сказал Кариньш.

В ответ российский МИД сделал премьеру Латвии небольшой экскурс в историю: "В советский период из центрального бюджета выделялись значительные средства на развитие латышского языка и культуры, латыши были широко представлены во властных структурах и даже входили в состав высшего руководства страны, а уровень доходов на душу населения в Латвийской ССР был одним из самых высоких по Союзу. К тому же господин Кариньш, наверное, забыл или не хочет вспоминать, что все жители Латвии в тот период имели статус полноценного гражданина СССР. Многие из них даже не могли представить, что в один миг окажутся в чужой стране в качестве "неграждан". Вот уж точно прямой повод поговорить о расизме или апартеиде в этой "современной" европейской стране".

А вот еще один урок истории — от главного редактора телеканала "История" Алексея Денисова. На сей раз о том, как на самом деле вели себя латыши в ходе большевистской революции и действительно ли так страдали от советской оккупации.

Автор: Алексей Денисов

Советский киножурнал "Новости дня" за май 1917 года. Главный репортаж выпуска посвящен открытию нового памятника в столице Советской Латвии.

В Советском Союзе латышские стрелки были таким же знаменитым брендом коммунистической идеологии, как крейсер "Аврора", газета "Правда" или пионерский галстук. Их называли "Ленинской гвардией" и "железными рыцарями революции". Сами они с удовольствием рассказывали о том, как охраняли Ленина в Смольном и в Кремле, громили Деникина и Врангеля и устанавливали советскую власть по всей России.

Латышский стрелок в РФ в гражданскую везде побывал. Под Казанью, в Сызрани, в Москве, в кремлевской охране был командиром отряда пулеметчиков. Вместе с Лениным двор убирал в 1918 году, кажется, в марте.

Латышский стрелок Эдуард Берзиньш (он же — Эдуард Берзин) был одним из организаторов и руководителей ГУЛАГа, первым директором "Дальстроя" и создателем системы лагерей на Колыме и в Магадане.

Яков Петерс был заместителем председателем ВЧК и одним из организаторов "красного террора". В частности, он курировал "чистку" Академии наук и Пушкинского дома, в результате которой были репрессированы 115 видных российских профессоров и академиков, в том числе знаменитые историки Платонов и Тарле.

Латыш Федор Эйхманс в 1920-е был начальником управления соловецкого лагеря особого назначения, а с 1930 года — первым начальником всего советского ГУЛАГа.

Мартин Лацис — член коллегии ВЧК, один из авторов постановления, по которому в Петрограде были расстреляны великие князья Николай Михайлович, Георгий Михайлович, Павел Александрович и Дмитрий Константинович. 1 ноября 1918 года в газете "Красный террор" им была опубликована программная статья в которой говорилось: "Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность "красного террора".

Национальные латышские части были созданы в Российской империи во время Первой мировой войны. В 1916 году на их базе была сформирована Латышская стрелковая дивизия численностью около 40 тысяч человек. После октябрьского переворота латышские стрелки массово поддержали большевиков и стали самым крупным национальным формированием в Красной Армии. В 1917 году именно латышским стрелкам большевики доверили охрану Смольного и Совнаркома.

Весной 1918 года 250 латышских стрелков охраняли литерный поезд, который перевез Ленина и членов Советского правительства в Москву. Здесь 9-й латышский полк охранял Кремль, а летом 1918 года латышские стрелки спасли Ленина и все руководство большевистской партии во время мятежа левых эсеров.

"Латышские стрелки стали спасителями советской власти, точнее большевистской. Латыши очень решительно действовали при подавлении выступления мятежников. Их героические действия и определили исход этого эпизода", — отметил Андрей Шадрин, доцент кафедры истории РФ ХХ-ХХI века МГУ имени М. В. Ломоносова.

В июле 1918 года во время V Всероссийского съезда Советов левые эсеры выступили против диктатуры большевиков, убили немецкого посла Мирбаха и арестовали Дзержинского. Подавить мятеж удалось с помощью 3300 латышских стрелков, введенных в центр Москвы с Ходынского поля.

На рассвете 7 июля 1918 года части латышских стрелков начали штурм штаба левых эсеров, который находился вот в особняке в Большом Трехсвятительском переулке. Огонь по восставшим вела батарея под командованием латыша Эдуарда Берзина. Чуть раньше другой латышский отряд под командованием Якова Петерса по приказу Ленина и Троцкого арестовал несколько сотен делегатов V съезда Советов, которые выступали против большевиков.

7 июля Троцкий лично вручил Вацетису пакет с деньгами, выразив благодарность за подавление мятежа. Этим же летом латышские стрелки приняли участие в подавлении антисоветских восстаний в Ярославле, Муроме и Рыбинске. При штурме Ярославля отличились 6-й Тукумский и 8-й Вольмарский латышские полки. В результате штурма один из самых древних и зажиточных городов РФ понес невосполнимые потери. Почти треть его строений сгорела или была разрушена, население сократилось на 50 000 человек, а 30% ярославцев лишились всего имущества.

Впоследствии латышские стрелки приняли участие в подавлении антисоветских выступлений в Вологде, Калуге, Саратове, Пензе, Нижнем Новгороде, участвовали в разгроме восстания крестьян в Тамбове и ликвидации мятежа кронштадтских матросов. 5-й Земгальский латышский полк отличился в боях за Казань и первым в Красной Армии был награжден почетным красным знаменем ВЦИК.

Правда, сегодня об этих подвигах своих соотечественников в Латвии предпочитают не вспоминать. В 1993 году новые власти независимой Латвии открыли в залах бывшего музея латышских красных стрелков Музей оккупации Латвии. Сегодня здесь рассказывают о том, что Латвия стала жертвой советского коммунизма и его карательных органов. И, конечно же, о том, что она не имела никакого отношения к созданию СССР.

Латыши действительно часто занимали привилегированное положение и в Красной Армии. Вот еще несколько имен.

Ян Фабрициус — комиссар Красной Армии в время Гражданской войны, командир высшего начсостава РККА. Фабрициус — первый четырехкратный кавалер высшего в то время в советской РФ ордена Красного Знамени . Один из орденов — за подавление Кронштадтского мятежа.

Ян Берзиньш — один из первых руководителей советской военной разведки. До него на этом посту тоже были латыши — Янис Ленцманис и Арвид Зейботс.

Йвар Смилга — член Реввоенсовета Советской Республики и первым начальником Политуправления армии и флота. В Гражданскую командировался поочередно на все фронты в качестве члена и даже главы Военного совета.

Яков Алкснис подавлял казачьи восстания на Дону. В 1931 году — командующий ВВС Красной Армии. Привлекался к проведению репрессий в Красной Армии. В 1937-м был членом Специального судебного присутствия, что вынесло смертный приговор маршалу Тухачевскому.

Печально, но латыши отличались особой жестокостью при проведении репрессий и подавлении бунтов. На их руках кровь сотен тысяч невинных жертв. Не случайно еще тогда появилась народная присказка: "Не ищи палача, а ищи латыша". Именно латыши почему-то оказались в руководстве ЧК, а когда "чрезвычайку" возглавил Ян Петерс, то "красный террор" после покушения на Ленина отличался особой жестокостью, включая расстрелы многих сотен ни в чем не повинных заложников.

"Я заявляю, что всякая попытка русской буржуазии еще раз поднять голову встретит такой отпор и такую расправу, перед которой побледнеет все, что понимается под красным террором. Произведена противозаразная прививка, то есть красный террор. Прививка эта сделана всей России", — говорил Петерс.

Вот как описывал художества Яна Петерса корреспондент "Революционной России" после того, как Красная Армия выбила Денина из Ростова-на-Дону: "Чрезвычайка, возглавляемая Петерсом, заработала. Очень часто сам Петерс присутствовал при казнях местных казаков. Красноармейцы говорят, что за Петерсом всегда бегает его сын, мальчик 8-9 лет, и постоянно пристает к нему: "Папа, дай я!"

Интересно, что первым главнокомандующий всеми Вооруженными силами РСФСР в сентябре 1918-го стал именно латыш — Иоаким Вацетис. Впоследствии — командарм второго ранга. Именно его дивизия в 1918 году стала "общероссийским спецназом" по подавлению многочисленных крестьянских восстаний.

Другая латышская дивизия под командованием Яна Лациса зверствовала в Крыму. Когда там потерпел поражение Врангель, то Лацис со своей дивизией проводил на полуострове жесточайшую "чистку" под лозунгом: "Крым — это бутылка, из которой ни один контрреволюционер не выскочит". Расстрелы, повешения, массовые утопления в море стали тогда нормой, а Крым назывался "всероссийским кладбищем", ведь уничтожены там было более 100 тысяч человек.

Там же, в Крыму, тогда действовала латышская дивизия под командованием Кирилла Стуцки. После штурма Перекопа в ноябре 1920-го он занял Евпаторию. Позже Кирилл Стуцка дослужился в РККА до звания командира корпуса.

Всех не перечислить. Многие латыши занимали высокие посты в РСФСР и СССР. Главное — в том, что революция и созданная потом советская страна были и результатом активных действий и самих латышей, которые в критические моменты, быть может, и спасли этот невиданный в истории человечества социальный эксперимент. Предъявлять сегодня претензии русским или многонациональному СССР со стороны Латвии смешно. Это все равно что написать на себя жалобу.

Текст:

"Вести недели"