 

Ближайший соратник Ле Пен стал мэром крупного города на юге Франции

29.06.2020, 0:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВице-президент партии «Национальное объединение» Луи Алио одержал победу на выборах мэра одного из крупнейших городов на юге Франции, свидетельствуют данные пресс-службы городской администрации Перпиньяна.

Согласно обнародованным данным, на выборах мэра Перпиньяна вице-президент партии «Национальное объединение» Луи Алио заручился поддержкой 53% избирателей, в то время как его единственный конкурент Жан-Марк Пюжоль, занимавший пост мэра города с 2009 года, смог завоевать доверие 46,9% проголосовавших. Явка на избирательных участках Перпиньяна составила 47,2%, передает ТАСС.

«Прежде всего я ставлю целью добиваться равенства и справедливости для наших граждан. Особое внимание намерен уделить молодежи и обеспечению ее работой. Мне также кажется, что надо обеспечить уважительное отношение к работе полиции», – сказал вице-президент партии «Национальное объединение», выступая после объявления результатов выборов.

Луи Алио является ближайшим соратником главы «Национального объединения» Марин Ле Пен и вторым по старшинству лицом в руководстве партии. На протяжении 10 лет они находились в гражданском браке, однако в сентябре 2019 года решили расстаться. Несмотря на это, Ле Пен тепло поздравила Алио с победой, подчеркнув, что таким образом французы демонстрируют поддержку проекту «Национального объединения».

Напомним, в мае Марин Ле Пен предложила альтернативу Евросоюзу, который она назвала «лабораторным соединением торжествующей глобализации» и «искусственной конструкцией, существовавшей как прообраз мирового правительства». Ранее Ле Пен назвала выход Великобритании из ЕС началом формирования Европы независимых государств.



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