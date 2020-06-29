Das Erste – информатора немецкой разведки обвиняют в шпионаже в пользу Китая

29.06.2020, 0:18, Новости дня

Гражданин ФРГ Дитер В. и его жена обвиняются федеральной прокуратурой Германии в шпионаже в пользу Китая, пишет Das Erste. Отмечается, что Дитер В. уже давно вёл двойную жизнь, однако большую часть времени он шпионил в пользу немецкой Федеральной разведывательной службы (БНД). Как пишет издание, уже после выхода на пенсию, Дитер В. и его жена были завербованы китайскими спецслужбами в ходе заграничной поездки.



Reuters

Федеральная прокуратура Германии обвинила 74-летнего гражданина ФРГ Дитера В. и его жену в шпионаже в пользу китайских спецслужб, пишет Das Erste.

Как пишет издание, задержание супругов произошло ещё в ноябре прошлого года, как раз когда они собирались отбыть в Китай, предположительно, для того, чтобы встретиться с агентом китайских спецслужб. Тот факт, что Дитер В. является шпионом, не подлежит сомнению, отмечает Das Erste: он уже долгие годы вёл двойную жизнь, однако большую часть времени он шпионил в пользу Федеральной разведывательной службы Германии (БНД).

При этом ни Дитер В., ни его жена, не были сотрудниками разведывательной службы ФРГ: они выполняли роль «связующих элементов» для зарубежных подразделений БНД.

В своей публичной жизни Дитер В. работал в мюнхенском фонде Ханса Зайдля, пишет Das Erste. Эта работа позволяла ему совершать частые и длительные командировки за рубеж. При этом у него не было доступа к государственным секретам, однако полученные им и его женой за годы работы контакты были столь эксклюзивны, что стали представлять интерес для БНД.

Как отмечает Das Erste, Дитер В. продолжал шпионскую деятельность даже после выхода на пенсию. Основой его деятельности стал созданный с нуля мозговой центр, директором которого он стал. Вместе со своей женой он ездил от центра по международным конференциям, доставляя БНД информацию. В список его поездок входил и Китай: согласно информации издания, Дитер В. и его жена посещали университет Тунцзи в Шанхае, где на них попытались выйти китайские спецслужбы.

Das Erste информирует, ссылаясь на источники в службах безопасности, что попытки вербовки сотрудников, близких к выходу на пенсию, являются частой практикой китайских спецслужб. Издание пишет, что китайская сторона снабдила Дитера В. специальным ноутбуком для передачи информации. Пока неясно, было ли им известно о связи Дитера В. с БНД.

Как пишет издание, целью китайской стороны было протолкнуть Дитера В. во Всемирный конгресс уйгуров, штаб-квартира которых находится в Мюнхене. Дитер В. и его жена утверждают, что не согласились на это, и в итоге сотрудничали с китайской стороной по другим вопросам. Ценность данных, перенаправленных супругами Китаю, пока не установлена.

Как подчёркивает Das Erste, случай Дитера В. не является обычным, в том числе, из-за его тесной связи с БНД. Издание отмечает, что БНД не вмешивалось в события, хотя могло сделать это, для защиты своих источников.