Le Monde – Япония намерена пересмотреть условия военного сотрудничества с США

29.06.2020, 0:18, Новости дня

В свою 60-летнюю годовщину военный альянс между Японией и США переживает сложные времена, пишет Le Monde. Как передаёт издание, Токио отменил заказ на поставку американских систем ПРО, цена на которые выросла вдвое, и раздумывает над пересмотром договора о статусе американских военных на своей территории. По словам газеты, премьер-министр Синдзо Абэ выбрал подходящий момент для изменения своей политики, воспользовавшись внутренними проблемами в США.



Reuters

В свою шестидесятилетнюю годовщину военный альянс между Японией и США переживает сложные времена, отмеченные нежеланием Токио уступать требованиям Вашингтона, пишет Le Monde. В четверг 25 июня министр обороны Японии Таро Коно официально объявил об отмене заказа на две американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore из-за того, что их стоимость выросла более чем в два раза, достигнув $ 4,15 млрд.

По словам газеты, до сих пор премьер-министр Японии Синдзо Абэ, ярый сторонник укрепления военного сотрудничества с США перед лицом северокорейской и китайской угроз уступал большинству требований Дональда Трампа, в том числе, в вопросе массовой закупки военной техники. Отмена заказа на системы противоракетной обороны, призванного стать «символом укрепления союза Японии и США», знаменует настоящий разворот в этой политике.

По мнению Себастьяна Маслоу из японского университета Сендай-Шираюри, Абэ счёл настоящий момент идеальный временем, чтобы остановить проект, не подвергаясь серьёзной критике со стороны Вашингтона, пока Дональд Трамп занят коронавирусным кризисом и президентской кампанией.

Вдобавок к этому, встаёт вопрос о финансировании развёрнутых на острове американских военных баз. 24 июня Коно опроверг утверждения экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о том, что в июле 2019 года он потребовал от Японии взять на себя расходы на размещение на территории страны 54 тыс. американских солдат в размере $8 миллиардов в год под угрозой вывода войск. По словам Болтона, требование исходило от Трампа, желавшего «предстать в наилучшей позиции для переговоров». Как отмечает газета, в 2020 году расходы Токио на содержание американских солдат составили 201 миллиардов йен (€1,7 млрд).

По утверждению министра обороны, никаких запросов на увеличение финансирования от США не поступало, хотя японская пресса упоминала о просьбе Болтона со ссылкой на правительственные источники ещё в ноябре 2019 года. Как замечает издание, этот вопрос стоит в Японии довольно остро, поскольку пятилетнее соглашение о поддержке американских войск принимающей стороной истекает в марте 2021 года, и переговоры о его продлении должны начаться в ближайшее время.

Как и в случае с Южной Кореей или Германией, Дональд Трамп настаивает на увеличении финансирования со стороны стран, принимающих американских военных. «Я убеждён, что в ближайшие месяцы и годы вклад Японии в нашу взаимную безопасность будет продолжать расти», — подчеркнул глава Белого дома в январе в заявлении по случаю 60-летия двустороннего Договора о безопасности.

Однако, не желая ставить под угрозу двустороннее сотрудничество, Токио, похоже, больше не готов принимать требования Трампа, полагает газета. Кроме того, выбор Абэ обусловлен внутренними соображениями: жители районов, где планировалось развернуть американские противоракетные системы, выступали против проекта. Массовые закупки военной техники также не пользуются популярностью у японского общественного мнения.

Как отмечает газета, эти события совпали со спорами вокруг договора о статусе вооружённых сил США в Японии, которому 23 июня исполнилось 60 лет. Главный предмет недовольства Токио — его неспособность судить американских военных, совершивших преступления на японской территории. Особенно остро этот вопрос стоит на острове Окинава, где размещены 75% американских военных. 22 июня из-за пожара на американской авиабазе Кадена 45 человек, проживающих по соседству, получили отравления дымом и хлористыми испарениями. Руководство базы при этом не спешило дать местным властям ответ о характере продуктов горения.

Согласно опросу, опубликованному 23 июня в газете Mainichi, 83% губернаторов департаментов хотят пересмотреть договор о статусе американских войск. «Япония не имеет власти над перемещениями и обучением американских военных. Это проблема для местного самоуправления и безопасности жителей», — считает губернатор префектуры Ивате Тассо Такуя.