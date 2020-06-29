Обнаружена связь между размером ноги и продолжительностью жизни человека

29.06.2020, 0:15, Новости дня

Во время нового исследования британские ученые связали размер ноги с продолжительностью человеческой жизни. Пока эта теория не имеет объяснений на основе научных фактов.

Специалисты сравнили данные о смертности жителей Великобритании с данными о размерах их ног. Это исследование проводилось учеными в течение двух лет. Обнаружилось, что у женщин с 38 размером ноги самая большая продолжительность жизни. По словам специалистов, максимальный возраст, до которого могут дожить девушки с таким размером ноги, составляет 84 года. Долгожителями среди мужчин являются парни с 42 размером ноги.

Выяснилось, что девушки с 35 размером ноги редко доживают до 69 лет. По мере увеличения размера ноги средняя продолжительность жизни также растет.