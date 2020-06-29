С помощью деревьев специалисты определили последствия средневековой чумы

29.06.2020, 0:15, Новости дня

Изучение более 1000 древних сосен помогло ученым выявить период спада человеческой активности в Южной Европе в XV-XVI веках, который стал результатом эпидемии чумы, а также периода социальной и политической нестабильности.

С помощью альпийских сосен команда исследователей решила изучить последствия эпидемии чумы, которая поразила Европу в середине XIV века. Анализ 1146 деревьев из Южной Европы помог ученым обнаружить, что после эпидемии чумы начался активный рост лесов и прекратилось использование пастбищ.

Исследования показали, что длительная приостановка сельскохозяйственной деятельности продлилась несколько десятилетий. О серьезных последствиях эпидемии говорит тот факт, что полного восстановления хозяйственной деятельности в Южной Европе не наблюдалось до 1600 года.