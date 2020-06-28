 

Сбежавший из России банкир обнародовал фотографии дочерей Путина в юности

28.06.2020, 7:40, Разное

Евгения Маляренко, Елена Малаховская 

Сергей Пугачев Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ 

Что произошло 

Основатель обанкротившегося Межпромбанка, сбежавший из РФ банкир Сергей Пугачёв, которому на родине заочно предъявлены обвинения в растрате и злоупотреблении полномочиями, выложил на своём сайте фотографии из личного архива. Среди них есть изображения дочерей президента Владимира Путина в юности. 

Скриншот с сайта pugachevsergei.com 

Кадры были сделаны в начале 2000-х годов. В это время Пугачёв, по его словам, тесно общался с главой государства и его семьёй — некоторые фотографии, которые оказались в открытом доступе, согласно подписям к ним, были сделаны в Кремле, другие — на даче банкира. И в одном, и в другом месте Пугачёв запечатлел дочерей Путина в подростковом возрасте. Фотографии с их участием имеют, в частности, такую подпись: «Катерина и Мария Путины». 

Скриншот с сайта pugachevsergei.com 

По данным источников Reuters и Bloomberg, сейчас дочерей президента зовут Катерина Тихонова и Мария Воронцова. 

Скриншот с сайта pugachevsergei.com 

На одной из таких фото вместе с дочерьми главы государства «Открытые медиа» узнали участников первого состава поп-группы «Стрелки», образованной в 1997 году. Екатерина Кравцова, которая была солисткой «Стрелок» до конца 2002 года, подтвердила «Открытым медиа», что на фото с сайта Пугачёва действительно изображена она вместе с коллегами по группе. 

Скриншот с сайта pugachevsergei.com 

Вспомнить, что конкретно это было за мероприятие, Кравцова при этом не смогла, отметив лишь, что это был «какой-то концерт». По её словам, она не в курсе, действительно ли девушки-подростки являются дочками президента. Продюсер «Стрелок» Леонид Величковский пояснить «Открытым медиа», что это было за мероприятие, тоже не смог. 

Скриншот с сайта pugachevsergei.com 

Что известно о дочерях Путина 

Владимир Путин очень редко говорит о своей семье и дочерях. Известно, что от первого брака с Людмилой Путиной у него есть две дочери Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986 года рождения). С женой Путин разошёлся в 2013 году, в 2015-м во время пресс-конференции он отмечал, что не будет обсуждать семью, в том числе из-за вопросов безопасности. 

Однако в 2017-м младшую дочь Путина, Екатерину, нашёл российский журналист Олег Кашин. Данные о том, что Путин действительно является её отцом, впоследствии подтверждали источники западных агентств Reuters и Bloomberg. Женщина, по их данным, сейчас сменила фамилию на Тихонову и возглавляет фонд «Иннопрактика». РБК в 2015 году выяснил, что именно эта организация разработала концепцию научно-технической долины МГУ. 

Старшую дочь президента, по данным собеседников Reuters и Bloomberg, зовут Мария Воронцова. Она врач и занимается детской эндокринологией. «Открытые медиа» в прошлом году выяснили, что её, как члена президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке», включили в состав совета по реализации федеральной программы развития генетических технологий на 2019−2027 годы. 

Сам Путин свои родственные связи с этими женщинами не подтверждал, но и не отрицал. В прошлом году, отвечая на прямой вопрос журналистки о Тихоновой и Воронцовой на пресс-конференции, Путин назвал их «одной и второй женщиной» и посоветовал представителям СМИ повнимательнее разобраться в том, «какой у них на самом деле бизнес и есть ли он как таковой». 

Кто такой банкир Пугачёв 

Сергей Пугачёв известен как основатель Межпромбанка. В 2001—2011 годах он был членом Совфеда и входил в рейтинг российских миллионеров российского Forbes. В 2009 году, когда он в последний раз попал в этот список, его состояние оценивалось $500 млн. 

В 2010 году Межпромбанк лишился лицензии, а в отношении Пугачёва в РФ начали расследование по делу о преднамеренном банкротстве кредитной организации. В апреле 2015 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с банкира и бывшей предправления банка Марины Илларионовой более 75 млрд рублей для погашения долгов обанкротившегося банка.

В РФ Пугачёву заочно предъявлены обвинения по ст. 160 и ст. 201 УК (присвоение или растрата, злоупотребление полномочиями). Бывший сенатор объявлен в международный розыск. 

В 2015 году в интервью британской газете Financial Times Пугачёв рассказывал, что именно он в конце 1990-х годов предложил сделать Владимира Путина преемником первого президента РФ Бориса Ельцина. В Кремле эти данные не комментировали



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