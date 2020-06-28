В Польше завершилось голосование на президентских выборах

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28.06.2020, 23:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИзбирательные участки на выборах президента Польши закрылись в 21.00 (22.00 мск), началась процедура подсчета голосов. Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши планирует обнародовать до 1 июля.

Явка, по данным на 17.00 (18.00 мск) составляла 47,89%. При этом, согласно прогнозам, итоговая явка может достигнуть 60%. В 2010 году на выборах президента Польши явка была 54,94%, а в 2015 году – 48,96%, передает ТАСС.

По оценке наблюдателей, выборы прошли спокойно, без серьезных инцидентов. Из-за высокой активности избирателей, а также принятых санитарных мер многим желающим принять участие в голосовании пришлось отстоять длинные очереди перед избирательным участком.

По данным экзитполов, распространенных сразу же после закрытия избирательных участков, никто из 11 кандидатов в президенты Польши не набрал 50% голосов, необходимых для безоговорочной победы в первом туре выборов главы республики.

Из экзитполов следует, что во второй тур, который должен состояться в Польше 12 июля, проходят действующий польский лидер Анджей Дуда, набравший, по предварительным данным, 41,8% голосов, и кандидат от крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» – мэр Варшавы Рафал Тшасковский – с 30,4%.



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