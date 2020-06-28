 

Шахназаров потребовал у Жириновского проигранный ящик шампанского

28.06.2020, 23:45, Новости дня

Российский кинорежиссер и общественный деятель Карен Шахназаров в эфире телеканала "Россия 1" напомнил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому о проигранном споре и попросил его вернуть долг.

В эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" Шахназаров заявил: "Пора Владимиру Вольфовичу отдать должок – ящик шампанского, который он мне проиграл. В день выборов Трампа в этой студии я сказал, что Америка вступает в период своей перестройки и закончится это большим бардаком, с чем Владимир Вольфович не согласился и сказал, что все будет хорошо".

Однако, по мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится. "Сейчас в США налицо все признаки заката империи. Рушится идеология и, прежде всего, уничтожается прошлое", — подчеркнул он, напомнив, что в Советском Союзе в 90-е была похожая ситуация.

Между тем Карен Шахназаров признался, что не относится отрицательно к революции, возникшей в США. Часто бывает, что революции несут с собой позитивные, свежие веяния. "Вполне возможно, что новые политические силы Америки смогут предложить миру новые и правильные идеи", — выразил мнение режиссер.

При этом он обратил внимание на принципиальную разницу между расовыми волнениями в США в 1968 году и нынешними событиями. В то время восставшие систему менять не хотели, а хотели стать ее частью, тогда как сейчас они хотят в корне изменить систему. "Все сломать и построить новый справедливый мир", — заключил Шахназаров.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в Соединенных Штатах Америки прошли массовые акции протеста против ущемления прав темнокожих, погромы и столкновения со стражами порядка.



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