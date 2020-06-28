 

Украина пытается сохранить связи со своими гражданами в Крыму – представитель президента

28.06.2020, 23:42, Новости дня

Украина продолжает работать над вопросом возвращения оккупированного Россией Крыма. Об этом постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил 28 июня в эфире радио “Крым.Реалии”.

Журналист задала ему вопрос, что именно делает власть Украины.

“То, что может делать в той ситуации, когда, к сожалению, не имеет контроля над временно оккупированным полуостровом. Украина пытается как можно лучше обеспечить сохранение связей со своими гражданами в Крыму, как можно чаще поднимать крымский вопрос на международной арене и комплексно отрабатывать санкции против России – как внутри страны, так и с различными международными органами. Украина защищает права крымчан”, – ответил Кориневич.

По его словам, Украина ведет сейчас “очень активную дипломатическую работу на различных международных площадках”.

“Ею занимается и Министерство иностранных дел, и другие представительства нашей страны за рубежом, и наше представительство, которое способствует дипломатам в их работе. Никто не может снять крымский вопрос с международной повестки дня, потому что это возмутительное нарушение международного права. Поэтому цивилизованный мир никогда не признает изменение статуса Крыма. Я уверен, что усилия Украины не позволят этой теме погаснуть”, – объяснил представитель президента в АРК.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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