В Норвегии впервые за 116 лет начали выкапывать корабль викингов

28.06.2020, 23:42, Новости дня

26 июня в окрестностях города Халден на юго-востоке Норвегии начались археологические раскопки с целью поднять из-под земли остатки древнего корабля викингов. Об этом сообщила пресс-служба министерства климата и окружающей среды.

Состояние деревянного драккара крайне плохое, отмечают в министерстве. В ходе исследований 2019 года было установлено, что только киль полностью сохранился, но и он сильно поврежден плесенью.

Правительство выдало специальную лицензию на раскопки и профинансировало их, чтобы поскорее откопать уникальную находку. Планируется, что археологическая экспедиция продлится пять месяцев.

Впервые более чем за 100 лет в Норвегии обнаружен целый корабль викингов. Всего в этой стране были обнаружены три драккара, последний из них – Osebergskipet – в 1904 году. Древние жители Скандинавии использовали корабли как гробницы, насыпая сверху курганы.

Четвертый корабль удалось обнаружить в 2018 году благодаря радиолокации, он получил название Gjellestadskipet. Его длина около 20 м, пишет ВВС.