Мнение: Хрен с ними, с шахматами, когда Белый Дом уже покрасят?

28.06.2020, 23:35, Разное



Пока у нас тут оправдывают жулье (увы, чота молчат противники поправок по этому поводу) и пипиастры призывают не трогать конституцию – в нормальных странах жизнь бьет ключом! И сразу по голове! В Австралии госрадио в лице особо ушибленных кенгурой в детстве – решило обсудить, я честно, давно этого жду, чой-то в шахматах белые ходят и выигрывают?

Вообще, то что делают негры в США – вызывает мое уважение. Причем, судя по соцопросам, я еще мало того, что злой, так у меня и память хорошая – многие россияне осуждают бардак, что сейчас происходит в Штатах. А ваш покорный – сидит и смотрит это бесплатное кино с большим удовольствием. И, обещаю, впереди еще самое интересное.

Но, то мелочи. Чего делать-то будем? У меня масса вопросов!

– Белый дом в США – он почему белый? Обама там уже был. И если не красить его в черный, то можно в радужный! Блин, я бы даже скинулся.

– Черный, в свою очередь, квадрат Малевича – это что за хрень? На что намекал русский художник?

– А знаки дорожные, вы это видели? Там везде черные человечки практически! Белые – только зону, блин, отдыха показывают! А как копать – так сами знаете!

– В книгах написано все обычно черным цветом на белом фоне! И в газетах! И на мониторах!

– А творчество некоторых в России? Черный бумер? Шоколадный заяц? Нет, я понимаю, что там много нежно синеньких – но оказывается еще и масса расистов!

В общем, друзья, много, очень много еще не доработок. В том числе и с русскими поговорками. Черный, как уголь. Черная от зависти душа. Это что? Это ж никуда и ни в какие ворота!

Но, начинать, все равно, мне кажется, надо с самого главного, безусловно, символа. Даешь в Вашингтоне – радужный дом!

Желаю, чтобы все!

Счастья вам!