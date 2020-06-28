Определился победитель на выборах президента Исландии

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28.06.2020, 23:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаНа выборах президента Исландии победил действующий глава государства Гудни Йоханнессон, сообщило исландское издание «Моргунбладид».

По сведениям издания, за переизбрание Йоханнессона свои голоса отдали 92,2% избирателей. Соперник главы Исландии, бизнесмен и политик Гудмундур Франклин Йонссон, получил 7,8% голосов. Явка составила 66,9%, участие в выборах приняли свыше 168 тыс. избирателей, передает ТАСС.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин встречался с Йоханнессоном в Петербурге во время Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

В 2016 году 48-летний Йоханнессон выиграл выборы, став самым молодым президентом в истории Исландии. Одним из главных событий, произошедших в стране за время его правления, стало начало процесса по обновлению Конституции, работа в рамках которого, согласно опубликованному в январе 2018 года правительственному меморандуму, продлится до 2025 года.



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