Ученые рассказали об атмосфере Земли без парниковых газов

28.06.2020, 23:17, Разное

Учёные рассказали об атмосфере Земли без «закачиваемых» человечеством парниковых газов. Температурные изменения оказались не столь критичны, но они затрагивают полностью всю планету.

За основу эксперимента были взяты данные за 1800 год, когда ещё не началась активная индустриализация. В то время среднегодовая температура была минимум на 1,5 градуса Цельсия ниже нынешней. В случае, когда человечество не начало развивать промышленную отрасль, подобные температурные изменения никогда бы не произошли. Также без углекислого газа и хлорфторуглеродов в Южном полушарии не изменился бы климат и, как следствие, антарктическая озоновая дыра никогда не образовалась.

Несмотря на столь многообещающие прогнозы, учёные не стали исключать важность парниковых газов на Земле. Без них температура планеты резко снизилась бы минимум на 33 градуса Цельсия, сделав поверхность абсолютно непригодной для жизнедеятельности многих современных видов. Избавиться же от последствий индустриализации можно посредством перевода всех предприятий на безопасное и экологически чистое сырьё, а также разработку метода удаления огромного количества углекислого газа из атмосферы Земли.