 

Le Figaro – L’Oréal откажется от слов «белый», «отбеливающий» и «светлый» в описании косметических средств

28.06.2020, 23:14, Новости дня

Группа компаний L’Oréal решила удалить слова «белый», «отбеливающий» и «светлый» из описаний своей косметической продукции для выравнивания цвета кожи, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, решение было принято на фоне проходящих по всему миру антирасистких протестов. Ранее с похожими инициативами выступили косметические концерны Unilever и Johnson & Johnson.


Reuters

Группа компаний L’Oréal решила удалить такие слова, как «белый», «отбеливающий» и «светлый» из описаний на упаковках своей косметической продукции, предназначенной для выравнивания цвета кожи, в контексте глобальных антирасистских протестов, пишет Le Figarо. Об этом говорится  в официальном заявлении французского косметического гиганта, опубликованном 27 июня.

Как напоминает издание, это решение последовало за объявлением индийского филиала компании Unilever о переименовании осветляющего крема для кожи «Fair & Lovely» (Светлая и прелестная — ИноТВ). Британско-нидерландский концерн пообещал больше не использовать слово «светлый», поскольку «намерен прославлять все оттенки кожи».

По словам газеты, американский гигант Johnson and Johnson решил пойти ещё дальше, запретив продажу осветляющих средств для кожи, предназначенных для  Азии и Ближнего Востока.

Как отмечает издание, предприятия чувствуют на себе давление из-за масштабных акций протеста против расизма, начавшихся после удушения в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским. Многие американские компании уже объявили о намерении изменить свою визуальную идентичность. Концерн Mars, к примеру, думает об изменении логотипа знаменитого бренда Uncle Ben’s.



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