 

Эксперты рассказали, есть ли у животных сознание

28.06.2020, 23:06, Новости дня

Одним из подходов к выяснению вопроса о самосознании является зеркальный тест, который был предложен американским ученым Гордоном Гэллапом.

Во время этого эксперимента на тело животного наносится метка, которую можно увидеть исключительно в зеркале. Если, увидев метку в зеркале, животное будет пытаться ее сбросить, значит оно имеет представление о своем естественном внешнем виде. Обнаружилось, что положительные результаты были получены для горилл, шимпанзе, дельфинов, слонов и птиц.

Ряд исследований показал, что животные обладают более сложной психической организацией, чем предполагалось ранее. Но пока все результаты, которые были получены учеными, не делают вопрос о природе сознания животного яснее.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06 / По факту стрельбы по полицейским в Москве возбуждено дело

01.05 / США требуют от Китая по 10 миллионов долларов за каждую жертву коронавируса

17.04 / Коронавирус в “Роскосмосе”: заболели 42 человека, есть умершие

18.06 / Умерла британская певица Вера Линн

05.06 / Испытателей вакцины поместили в двухнедельную изоляцию

27.06 / “Катастрофическая ситуация”. В больнице в Харькове, которая начала принимать больных с COVID-19, не хватает медиков. Видео

27.05 / Рогозин назвал полеты на «Союзах» для США «в каком-то смысле унизительными»

01.06 / Московские парки подготовили к открытию

01.06 / Возобновлен транзит по газопроводу «Ямал – Европа»

20.06 / 22-23 июня США и Россия обсудят контроль над вооружениями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска