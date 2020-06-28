Эксперты рассказали, есть ли у животных сознание

28.06.2020, 23:06, Новости дня

Одним из подходов к выяснению вопроса о самосознании является зеркальный тест, который был предложен американским ученым Гордоном Гэллапом.

Во время этого эксперимента на тело животного наносится метка, которую можно увидеть исключительно в зеркале. Если, увидев метку в зеркале, животное будет пытаться ее сбросить, значит оно имеет представление о своем естественном внешнем виде. Обнаружилось, что положительные результаты были получены для горилл, шимпанзе, дельфинов, слонов и птиц.

Ряд исследований показал, что животные обладают более сложной психической организацией, чем предполагалось ранее. Но пока все результаты, которые были получены учеными, не делают вопрос о природе сознания животного яснее.