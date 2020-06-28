Разработана уникальная адаптивная оптика для микроскопии

28.06.2020, 23:06, Новости дня

Командой ученых было разработано новое устройство под названием «Plug and Play», которое способно добавить в коммерческие оптические микроскопы адаптивную коррекцию оптики.

По словам исследователей, адаптивная оптика способна значительно улучшить качество изображений, которые были получены глубоко в биологических образцах. До этого момента она была чрезвычайно сложной для реализации.

Специалисты утверждают, что совершенствование технологии способно углубить понимание ученых о биологии. Это приведет к улучшению лекарств и методов лечения, которые доступны для медиков. Кроме этого, учеными были разработаны новые адаптивные линзы, которые демонстрируют, как легко устройство можно установить на объектив коммерческого многофотонного микроскопа для улучшения качества изображения.