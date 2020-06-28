 

Посольство РФ в Израиле отметило высокую явку на голосовании по Конституции

28.06.2020, 22:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГолосование по поправкам к Конституции РФ в консульском отделе посольства в Тель-Авиве и в генеральном консульстве в Хайфе прошло с высокими показателями явки на участках, сообщили в пресс-службе российского дипломатического представительства.

«В Израиле с очевидно высокой явкой прошло голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. Мы видим и отмечаем большой интерес среди молодежи, мы видим, что молодым людям важно принять участие в голосовании, важно, чтобы их голос был учтен», – приводит сообщение представителя российского посольства в Израиле ТАСС.

По его словам, «достаточно большое количество было сегодня молодых людей, которые голосовали в первый раз». «Им были вручены памятные сувениры», – добавил представитель пресс-службы посольства.

Дипломат отметил, что «голосование прошло с соблюдением всех санитарных требований Минздрава Израиля». «Были установлены в зале для голосования специальные санитайзеры, вход на участки дозволялся только после измерения температуры и при условии ношения медицинской маски. Для обеспечения безопасности и здоровья всех голосующих были предприняты дополнительные меры к помещениям для голосования. Каждый час проводилась дезинфекция поверхностей, голосующим была предоставлена возможность использовать одноразовые ручки», – продолжил он.

Представитель пресс-службы сообщил, что «голосование в Израиле прошло без значительных нарушений». «Результаты голосования после подсчета голосов в соответствии с законодательством РФ сегодня (28 июня) будут направлены в ЦИК России», – добавил он.

В Израиле два участка для голосования по поправкам к Конституции РФ были открыты в воскресенье с 08:00 до 20:00 (время совпадает с московским). Для получения бюллетеня необходимо было иметь при себе российский заграничный паспорт. Гражданам РФ, которые по тем или иным причинам не могли прибыть на избирательные участки в Израиле 28 июня, была предоставлена возможность досрочно проголосовать по тем же адресам 24 июня с 08:00 до 20:00.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС в связи с коронавирусом

29.04 / Экономика: Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

14.06 / Пригожин похвастался дачей в Швейцарии

02.06 / Российские военные получили первую партию модернизированных гаубиц

06.05 / Трамп осмотрел новую фабрику по производству масок в Аризоне

19.05 / НБУ выступил против создания банка в “Укрпошті”

27.05 / В перечень пострадавших от коронавируса отраслей вошли 42 сферы

27.05 / США обещали защитить лидеров G7 от коронавируса

22.06 / Росавиация отказалась компенсировать «Победе» потерю пассажиропотока

20.06 / Ефремов признан вменяемым. Семье Захарова больше не будут предлагать деньги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска