Россия грандиозно отметила 75-ю годовщину Победы

28.06.2020, 22:40, Новости дня

Автор: Дмитрий Киселёв

24 июня Россия грандиозно отпраздновала 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. День в день с историческим Парадом победителей 1945-го года на Красной площади состоялся главный военный парад страны. А эффектной точкой торжеств в Москве стал невероятный по красоте салют. Незабываемые кадры. Салют в честь победителей продолжался целых 15 минут. Выпустили 10 тысяч зарядов. А в завершение ночное небо столицы осветилось цветами российского триколора.

Праздничные залпы в этот день звучали по всей стране от Владивостока до Калининграда — в Петербурге, Самаре, Екатеринбурге и, конечно, на Мамаевом кургане Волгограда сразу после большого концерта к 75-летию Победы.

К празднику активно подключились россияне всех возрастов. Спонтанный конкурс детского творчества на асфальте "Я рисую мелом" прошел во дворах, на площадях и улицах городов всей страны. Подключались и взрослые, а потом фото произведений разлетелись в соцсетях.

Еще одна всероссийская акция — "Лучи Победы". За 10 минут до праздничного салюта во многих городах страны прожекторы ПВО и световые пушки ярко осветили небо в честь победителей.

Александр Христенко

В честь Парада Победы гудят парусники "Седов" и "Паллада" во Владивостоке — со знаменем Победы они обошли всю Землю, пройдя 26 тысяч морских миль. Гудят военные корабли и гражданские суда. Им вторят храмы, церковный благовест — по всей стране. Особый день для только что простроенного главного храма Вооруженных сил, ведь сам собор посвящен ратному подвигу народа.

В этот момент на аэродромах свое место на старте занимают вертолеты и самолеты российских ВКС — от легких истребителей до тяжелых стратегических ракетоносцев.

А в Москве вздрагивает, приходит в движение многокилометровая колонна военной техники. Направление — Красная площадь. Волонтеры бережно провожают на трибуны самых дорогих гостей – ветеранов.

И вот это мгновение – на Красную площадь выносят священное знамя Победы. Среди гостей — Семен Яковлевич Люлько — участник того легендарного парада в июне 1945-го.

В этот день парадном строю — суворовцы, нахимовцы, кадеты — будущее нашей армии – и, конечно, тысячи уже действующих заслуженных офицеров.

Наступает момент, когда президенту положено принять доклад министра обороны. Поднявшимся, было, за ним фронтовикам Путин сразу же жестами дает понять, чтобы они поберегли себя и не вставали. Обращаясь к ветеранам и ко всем гражданам России, президент говорит о "самой грандиозной по своему масштабу, значению, духовно-нравственной высоте" и о Параде победителей, состоявшемся у стен Кремля ровно 75 лет назад — 24 июня 1945-го.

"Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны. Скорбим о ветеранах, которые уже ушли от нас. Именно наш народ смог одолеть страшное тотальное зло. В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда о войне. Мы знаем и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность — человек, его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Великой Отечественной войны!" – сообщил президент.

Словно ожившая на глазах великая история. В форме 1945 года — пехота с винтовками Мосина. Летчики, моряки, пограничники и саперы. В едином строю — военнослужащие стран СНГ, бывших республик Советского Союза, в те годы с врагом сражались вместе плечом к плечу. За подразделением миротворческих сил Азербайджана идет парадный расчет военнослужащих Армении. Узбекский лидер Шавкат Мерзиеев жмет руки ветерану в тот момент, когда по брусчатке проходит подразделение Ташкентского военного округа.

Под боевыми знаменами прославленных партизанских соединений прошли военнослужащие Белоруссии. Александр Лукашенко делится впечатлением от увиденного с ветераном. А президент Сербии прикладывает руку к сердцу, глядя на своих военных. По брусчатке прошли подразделения Казахстана и Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Монголии. На машинах Победы проехали представители Туркменистана. Военные из Китая и Индии промаршировали под тот же ритм — 120 ударов в минуту — но своим особым шагом и стилем. И, конечно, наши ракетчики, десантники, морские пехотинцы. Безукоризненная выправка!

Особо восторженные взгляды ловят военнослужащие-женщины. Они прошли под известную на весь мир "Катюшу". И едва парадные коробки покидают площадь, как уже слышен гул моторов. Проезд техники открывают легендарные Т-34. И самоходки времен войны Су-100. И следом — самые последние образцы боевой техники. БМП "Армата" и "Курганец-25", оснащенные новыми боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха". Артиллеристы представили новейшую и самую мощную реактивную систему залпового огня "Торнадо-С", пришедшую на смену знаменитому "Смерчу". Дальность стрельбы — 120 километров. А гордость ВДВ модернизированная боевая машина десанта прошла испытания готова полностью к десантированию.

На параде — небывалое количество новинок: тяжелая огнеметная система ТОС-2 на колесном шасси, которую военные называют "Тосочка". Впервые здесь увидели и обновленные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем "Бережок". Он включает в себя автоматическую всесуточную систему управления огнем и противотанковый комплекс "Корнет". Сразу несколько премьер от ПВО — зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь, модернизированный "Панцирь" с набором малых ракет для уничтожения беспилотников и арктический вариант — на гусеницах — такие несут дежурство в Заполярье. В центре внимания — могучие "Ярсы" — подвижные ракетные комплексы стратегического назначения, составная часть ядерных сил сдерживания.

В юбилейном параде Победы участвовало рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. Наглядная демонстрация мощи и современного облика российской армии.

С точностью до секунды в небе над Москвой появляется авиация. Во главе строя — Ми-26 — самый большой в мире серийный транспортный вертолет. Следом — вся линейка отечественных боевых вертолетов: "Аллигаторы", "Ночные охотники".

Сразу после винтокрылых машины появляется A-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Его сменяют грозные представители ядерной триады — турбовинтовые стратегические ракетоносцы Ту-95 и сверхзвуковые Ту- 160. Один из "Белых лебедей", как называют эти машины, продемонстрировал, как выглядит дозаправка в воздухе. Филигранная работа летчиков прямо над центром столицы.

В небе — истребительная авиация — самолеты МиГ-29 и МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми комплексами "Кинжал", не имеющими аналогов в мире.

Самолеты пятого поколения Су-57 удивляют своими необычными очертаниями. А следом — тактическое крыло сразу из 10 различных самолетов "Сухого". Центр Москвы как на ладони. И, конечно, знаменитый "кубинский бриллиант" — совместная фигура пилотажных групп с "Стрижи" и русские "Витязи".

Кульминация воздушной части парада — штурмовики Су-25 окрашивают небо столицы в цвета российского флага. Всего в небе над Москвой пролетели 75 вертолетов и самолетов. На земле в этот момент — буря эмоций. И высшая оценка от ветеранов: "Прекрасно сделано. Спасибо тем, кто это сделал. Это большое счастье быть на этих трибунах". В завершение парада звучит "День Победы".

Масштабные и красочные парады в этот день прошли в Санкт-Петербурге. Торжества прошли в городе-герое Туле. Парад в самой западной точке РФ — в Калининграде. В Новосибирске летчики поднялись в воздух с портретами своих героических дедов и прадедов. В Севастополе прошла и авиационная, и морская часть парада. В бухте в праздничном строю — боевые корабли и подводная лодка.

В разных городах состоялись уже традиционные мини-парады прямо во дворах жилых домов — для тех фронтовиков, которые не смогли прийти на центральные площади и остались дома. Настоящие народные гулянья — с духовыми оркестрами, поздравлениями ветеранов и танцами на площадях. И по всей стране в этот день в небо выпускали белоснежных голубей. Участвовали и взрослые, и дети. Символ мира и признательности всем ветеранам, отстоявшим жизнь на Земле.

А вечером российские города преобразились: в небе и на фасадах главных зданий праздничная, невероятная по красоте и пронзительности иллюминация, любоваться которой выходили целыми семьями. До поздней ночи. Память о величии народного подвига.

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"Вести недели"