Нюансы рекламы Телеграм-канала

28.06.2020, 22:46, Детали

Теги: Бизнес, Интернет, Технологии

Реклама Телеграм-канала является одним из основных способов привлечения новой аудитории. Но для того, чтобы она была эффективной, стоит понимать, как ее покупать и где размещать.

Вы можете сделать активный пиар на YouTube или продвижение Телеграм-канала, если будете знать все тонкости.

Как покупать рекламу?

Существуют основные правила, на которые следует ориентироваться при покупке рекламы:

Для начала наберите 300 подписчиков, а затем делайте рекламу. Данной отметки нужно достичь для того, чтобы пользователи и админы начали воспринимать вас серьезно. На канале при этом должно быть не менее 10 публикаций. Определите, какое количество средств вы готовы потратить на привлечение одного подписчика. Рассчитать эту цифру достаточно просто. Разделите стоимость всей рекламы на количество привлеченных подписчиков. Подумайте, какое количество средств вы готовы потерять на “пустую” рекламу. Если вы достигнете предела этой суммы, а нужное количество подписчиков не наберется, вам нужно будет пересмотреть свои планы на рекламу. Размещайте рекламу только в тех нишах, которые имеют схожие с вашей тематику. Скажем, если ваша ниша о бизнесе, вы должны выбирать площадку, на которой тоже будет рассказываться о ведении бизнеса.

Как найти каналы для размещения рекламы?

Существует лишь несколько бирж, на которых стоит размещать рекламу. Сортируйте все каналы по тематике, количеству аудитории, ее вовлеченности. Вовлеченность пользователей имеет большое значение. Даже если вы будете иметь большое количество подписчиков, но они не будут активными, вы не получите отдачи от своего канала.

Все каналы, на которых вы планируете размещение, должны тщательно проверяться. Посмотрите, какая информация размещена на них. Она должна быть полезной и привлекательной для пользователей.

После того, как вы выбрали подходящую для вас площадку, нужно связаться с ее админом. Напишите контактному лицу и сообщите, что хотите разместить на его площадке рекламу. Обратите внимание, что владелец может установить завышенную стоимость на рекламу. Но никто не мешает вам торговаться.

Не пугайтесь, если на ваше сообщение так и не ответят. Не все каналы готовы к размещению рекламы. Есть владельцы, которые даже не отвечают на сообщения пользователей. Чтобы не оказаться в спаме, никогда не включайте ссылку на свой канал в сообщение администратору. Также не пишите с того же аккаунта, с которого работает ваш Телеграм-канал.