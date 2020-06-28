На выборах президента в Польше избиратели теряли сознание, один из них умер

28.06.2020, 22:38, Новости дня

Скончался один из жителей Польши, который 28 июня пришел на избирательный участок в Варшаве, чтобы проголосовать на выборах президента страны. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Спикер варшавской ратуши Каролина Галецкая рассказала, что на избирательных участках в городе было жарко, а очереди были большие. Несколько человек упало в обморок на участке. Одного из них доставили в больницу, но медикам не удалось его спасти – избиратель скончался.

Телеканал показал видео с длинными очередями на избирательных участках и отметил, что некоторые избиратели по полтора часа ждали своей очереди проголосовать.

28 июня в Польше проходит первый тур президентских выборов. Избирательные участки открылись в 7.00 и закрылись в 21.00. Граждане могли проголосовать не только традиционно очно, но и по почте. Кандидатами на пост президента зарегистрированы 11 человек.

По состоянию на 17.00 явка избирателей на выборах в Польше составила, по данным ЦИК, 47,89%.

6 августа завершается срок полномочий президента Польши Анджея Дуды. Чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже чем 28 июня.

Победителем становится тот, кто получает более 50% всех действительных голосов. Если ни один из участников не достигает этого результата, через две недели проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата с наибольшим количеством голосов в первом туре.