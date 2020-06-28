Трамп назвал причину выхода РФ из «Большой восьмерки»

28.06.2020, 22:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал причину выхода РФ из «Большой восьмерки».

«Забавно видеть, как коррумпированный Джо Байден читает заявление о России, которое, очевидно, было написано его кураторами. РФ настолько по-крупному обставила его и [Барака] Обаму, когда они были у власти, что Обама захотел, чтобы они вышли из тогдашней G8. США были слабы во всем, но особенной в том, что касается России!» – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, в конце мая Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

В августе прошлого года Трамп выступил за возвращение РФ в G8. Позднее в Белом доме заявляли, что приглашение РФ на саммит G7 в США в 2020 году может стать промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия РФ в саммитах G7.

После этого МИД заявил об исчезновении у РФ желания присоединяться к G7.

При этом в Кремле отмечали, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для РФ самоцелью. Президент РФ Владимир Путин говорил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», однако констатировал, что эпоха Запада подходит к концу.