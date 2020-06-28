Раньше джихадисты, а теперь сторонники превосходства белых — CNN рассказал, почему расистам полюбился Telegram

28.06.2020, 22:06, Новости дня

В своё время Telegram благодаря своей зашифрованной передаче сообщений был «любимой соцсетью джихадистов», а теперь им активно пользуются сторонники превосходства белой расы, пишет CNN. Согласно исследованию Института стратегического диалога, в мессенждере действует около 200 каналов подобной направленности, распространяющих риторику ненависти к меньшинствам. В свою очередь представители Telegram напомнили, что их платформа является нейтральной, и её используют как сторонники Black Lives Matter, так и их оппоненты, пользователи имеют возможность сообщать о призывах к насилию, а модераторы регулярно удаляют контент, нарушающий правила.

По имеющейся информации, тысячи сторонник превосходства белой расы собираются онлайн для деятельности, направленной против протестующих из движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Как передаёт корреспондент CNN Нима Элбагир, они пользуются приложением для зашифрованного общения — мессенджером Telegram.

НИМА ЭЛБАГИР, корреспондент CNN: В своё время он считался излюбленной платформой экстремистов-джихадистов, а теперь — сторонников превосходства белой расы. Последние пользуются отсутствием особого к ним внимания со стороны мессенджера Telegram, в котором сообщения передаются в зашифрованной форме.



В течение многих лет Telegram подвергался давлению общественности и властей, которые требовали от соцсети ужесточения протоколов, касающихся публикации в открытых каналах этого приложения видеозаписей с обезглавливанием людей и прочих материалов «Исламского государства»*.

И мессенждер согласился на это. Так продолжалось в течение некоторого времени. Теперь же поступают новые сообщения от Института стратегического диалога, который поделился с CNN эксклюзивной информацией о 200 группах, принадлежащих сторонникам превосходства белой расы. Последние использовали это приложение для распространения своего посыла ненависти, а также для того, чтобы планировать и предпринимать действия в рамках своей риторики. Один из ключевых авторов этого доклада Джейкоб Гул заявил нам, что всё это «невероятно, невероятно тревожно».

ДЖЕЙКОБ ГУЛ, сотрудник Института стратегического диалога: Знаете, мы очень обеспокоены существованием этих ресурсов. Мы выявили около 200 каналов, причём у некоторых — крупнейших из них — аудитория более 10 тыс. человек. Разумеется, почти наверняка эти аудитории частично совпадают. Однако речь идёт о довольно крупном объёме контента и подписчиков, которые входят в эту сеть, нацеленную на создание насилия. И мы определённо считаем, что эти каналы должны быть удалены.



НИМА ЭЛБАГИР: Согласно докладу, в этих каналов тысячи участников. Собственное расследование CNN обнаружило, что инциденты, произошедшие в начале этого месяца, 5 июня, в Ноксвилле, штат Теннесси, где сторонники, превосходства белой расы, засняли планировавшуюся ими акцию, в рамках которой они использовали риторику ненависти для нападок и оскорблений в отношении участников протестов Black Lives Matter. Затем они выложили это видео в Telegram. Этот случай стал отличной иллюстрацией того, как это приложение стало точкой слияния риторики и деятельности в реальном мире.

ДЖЕЙКОБ ГУЛ: Они (каналы. — ИноТВ) очень большие, если принять во внимание, насколько взаимосвязанный у них контент. Тут речь идёт и о призывах к насилию, и о продвижении террористических группировок, и о радости по поводу атак, проведённых террористами-одиночками. Всё базируется не на контенте, а на комбинации разумного размера аудитории и крайне отвратительного по своему характеру контента, касающегося определённых вещей.

НИМА ЭЛБАГИР: Пропаганда и риторика ненависти также имеют практическую направленность: как устраивать диверсии на объектах инфраструктуры, как собрать бомбу, чтобы, по словам авторов, публикующихся на этих каналах, можно было с ней пройти контроль служб безопасности в аэропорту. Там также говорится о том, как преследовать меньшинства и как готовится, по словам сторонников превосходства белой расы, к грядущей расовой войне.



Активисты, выступающие против разжигания расовой ненависти, заявили нам, что очень, очень обеспокоены. Они надеются, что Telegram начнёт действовать. Если же нет, то, по их мнению, правительства различных стран мира должны объединить свои усилия и принудить Telegram к действию. Нима Элбагир, CNN, Лондон.

Канал CNN получил заявление от Telegram, в котором говорится следующее: «Telegram — это нейтральная платформа, используемая как сторонниками Black Lives Matter, так и их оппонентами, а также тысячами других политических движений со всей планеты. Telegram предоставил своим пользователям возможность сообщать о призывах к насилию. Наши модераторы регулярно удаляют публикации, нарушающие условия пользовательского соглашения, и блокируют каналы, которые полностью состоят из таких публикаций».

Материал предоставлен CNN.

Дата выхода в эфир 26 июня 2020 года.