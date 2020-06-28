Эксперты выяснили, почему с возрастом сложнее похудеть

28.06.2020, 22:02, Новости дня

Ученые, которые в течение десяти лет изучали связь липидного обмена и старения, представили новый механизм влияния возраста организма на процесс накопления жиров.

Во время исследования обнаружилось, что жировые клетки человеческого организма самостоятельно начинают разлагать гормон, который стимулирует расщепление липидов. По словам ученых, со временем липолиз в жировой ткани снижается. Это является результатом процесса старения и не зависит от беременности или менопаузы.

Снижение скорости липидного обмена оказывает влияние на весь человеческий организм. Результатом этого процесса может быть атеросклероз, а также изменения способностей организма противостоять простуде. Обнаружилось, что жировые клетки отличаются активностью и контролируют намного больше процессов, чем считалось ранее.