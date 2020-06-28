Нападающий “Штутгарта” Марио Гомес завершил карьеру

28.06.2020, 21:35, Новости дня

Бывший нападающий сборной Германии Марио Гомес решил завершить карьеру. 34-летний футболист объявил о своем уходе после возвращения "Штутгарта" в первую бундеслигу.

"Штутгарт" добился повышения в классе, несмотря на проигрыш "Дармштадту" в заключительном туре второй бундеслиги. Марио Гомес сумел отличится в этом матче. После финального свистка нападающий объявил об уходе.

Марио Гомес три раза становился чемпионом Германии — один раз в составе "Штутгарта" и дважды в рядах "Баварии". В 2010 году он в составе сборной Германии стал бронзовым призером чемпионата мира.