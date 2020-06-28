Концерт на Мамаевом кургане: закат во все небо и родные песни

28.06.2020, 21:35, Новости дня

На Мамаевом кургане в Волгограде состоялся праздничный концерт. Телетрансляция шла по телеканалу "Россия 1" на всю страну. А как было на месте?

На легендарный Мамаев курган музыканты и артисты решили приехать за много часов до концерта. Вот музыканта настраивают инструменты. Этот молодежный оркестр собрал маэстро Юрий Башмет, руководитель всего проекта. "Дети, подростки, которые представляют все регионы нашей страны, приехали. Героические здесь репетируют. Вчера полночи репетировали. Никто не пикнул. Они очень серьезно к этому готовятся. Очень серьезный состав артистов, солистов", — отметил народный артист СССР.

"Я думаю, что такого концерта у меня еще не было по ощущениям. В этом году я играл концерт в Концертом зале имени Чайковского, сборы от которого пошли на ржевский памятник не менее кровавой битве. Я не мог не быть здесь", — признался Денис Мацуев, народный артист России.

Центром красочных декораций стали впечатляющая скульптура "Родина-мать зовет" и конструкции из больших экранов-крыльев, которые бережно "вписали" в комплекс исторических памятников. Декорации было видно видно практически из любой точки города. На монумент и экраны проецировались кадры военной хроники.

"Это мое детство. Это память моих дедов, прадедов, которые все воевали. Многие из них не вернулись с фронта", — сказал народный артист РФ Сергей Безруков.

Зал эмоциональное реагировал на каждое выступление. Евгений Куропатков, 97-летний ветеран, защищавший Сталинград и, несмотря на возраст, специально прилетевший на концерт из Москву, тоже не смог сдержать эмоций. "Бог дал, что я сейчас здесь стою за моих родных, за тех однополчан, которые были со мной в Сталинграде, о которых я забыть, пока меня самого не закопают, не смогу", — признался ветеран.

Закат во все небо. Величественная Волга, словно охваченная пожаром. И такие родные песни. И даже когда над городом сгустились тучи и вдруг хлынул ливень, ни артистам, ни зрителям, ни ведущим это не помешало.

"Это благодарность и память о людях, которые здесь лежат, чтобы я здесь спела. Я очень лично воспринимаю этот день, и песни очень красивые", — отметила Полина Агуреева, заслуженная артистка России.

"Я начал петь песню "Журавли", еще будучи школьником. И вот с нее и началась моя большая любовь к песням военных лет", — рассказал оперный певец Ильдар Абдразаков.

Этот удивительный вечерний концерт был совершенно необычен и по составу исполнителей, и по фронтовым песням, и по тем эмоциям, которые испытывали и те, кто сидел здесь, на площади Героев Мамаева кургана, и те, кто следил за концертом по телевизору.

"Эти песни запомнились с детства. Они передают и характер, и смысл, и боль, и позитив того, ради чего сложили свою голову", — сказал Игорь Бутман, народный артист России.

"Нам нужно помнить, что сделали наши предки, почему и ради чего мы живем. Это самый главный праздник, самое большое торжество нашей страны", — — считает Михаил Пореченков, народный артист России.

Этот концерт-реквием продолжался без мало два часа. Звездное небо вместо купола, "ожившая" сценография и как торжественный аккорд музыка — военные песни, которые мы все помним и любим.

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"Вести недели"