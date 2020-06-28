 

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии COVID-19

28.06.2020, 21:35, Новости дня

25 июня совет Международной федерации футбола утвердил решение о выделении национальным футбольным федерациям, которые пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции, материальной помощи на общую сумму более $1,5 млрд. Об этом проинформировал сайт ФИФА.

Члены совета ФИФА приняли решение единогласно.

“План помощи “ФИФА COVID-19″… был разработан администрацией ФИФА в тесном сотрудничестве с представителями федераций. На всех трех этапах этого глобального плана поддержки будет выделено $1,5 млрд для оказания помощи футбольному сообществу”, – сказано в сообщении.

Финансирование планируется выделить в три этапа. На первом распределят $152 млн, на втором – $465 млн, на третьем – $885 млн.

На первых двух этапах ФИФА освободит ассоциации от авансовых платежей по оперативным расходам, на третьем “дальнейшая финансовая поддержка будет оказываться через систему грантов и кредитов”.

В международной федерации объяснили, что каждая национальная федерация получит доступ к кредитам на сумму до $4 млн и грантам на $1,5 млн, треть которых – на развитие женского футбола.

О вспышке коронавируса SARS-CoV-2 впервые сообщили власти Китая в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Из-за карантина, введенного во многих странах, футбольные соревнования были приостановлены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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