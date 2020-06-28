“Буду привыкать”: Вера Брежнева собирается удалить свою знаменитую родинку на лице

28.06.2020, 21:30, Разное

Популярная певица Вера Брежнева в рамках своего микроблога в Instagram удивила поклонников известием о том, что собирается удалить с лица свою знаменитую родинку. Кроме того, знаменитость упомянула, что метаморфозы коснуться не только упомянутого “элемента имиджа”.

Недавно певица организовала блиц-общение с подписчиками на своей странице в Instagram в режиме “вопрос-ответ”. Удовлетворив любопытство фолловеров по целому ряду “штатных” нюансов, красавица вдруг пояснила весьма неожиданную для почитателей новость: она планирует избавиться в перспективе от родинки под нижней губой. Стоит отметить, что информация немало удивила любителей её творчества, ведь упомянутая особенность внешности стала одной из составляющих узнаваемого внешнего образа Веры Брежневой еще со времен её участия в составе культовой поп-группы “ВИА Гра”. Более того, в завершение исполнительница добавила, что собирается удалить у себя все родинки. “Буду привыкать”, – резюмировала она. Впрочем, о месте нахождения остальных родинок знаменитость не упомянула.



Примечательно, что неожиданная для поклонников информация прозвучала после признания задавшей вопрос поклонницы о том, что знаменитая родинка певице “очень идёт”. Об этом пишет интернет-издание Woman.ru.