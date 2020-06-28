 

Эксперты представили пятерку самых ожидаемых новинок автосалона SEMA в Лас-Вегасе

28.06.2020, 21:09, Разное

Автосалон SEMA готовится представить посетителям с 3 по 6 ноября самые ожидаемые новинки последних лет. В этом году мероприятие пройдет в Лас-Вегасе уже в 54-й раз, правда нынешний формат его проведения будет несколько скорректирован из-за требований безопасности в условиях пандемии. Как отмечают организаторы, автосалон пройдет со всеми мерами предосторожности. Под контроль возьмут всевозможные аспекты – от плотности толпы и обеспечения всех участников и посетителей выставка индивидуальными средствами защиты до сведения к минимуму контакта людей с поверхностями и усиленной дезинфекции помещений.
Официальной информации о главных новинках SEMA пока нет, но эксперты портала CARWEEK.RU уже изучили всю информацию о планирующихся автодебютах и составили свою подборку самых ожидаемых презентаций предстоящей выставке.

Mercedes-Benz EQA
Ожидается, что в этом году, наконец, широкой публике будет представлен компактный полностью электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA. Его производство предполагалось развернуть в этом году, однако пандемия коронавирусной инфекции спутала планы немецкого концерта, которому пришлось двигать сроки дебюта и старта продаж.

Планируется, что силовым агрегатом станет двухмоторная компоновка с мощностью до 400 лошадиных сил. Источником питания выступит аккумулятор, емкостью которого составит 80 кВт*часов. Стоимость новинки может начинать от 75 тысяч долларов.

Audi Q1
В модельной линейке Audi вот-вот появится самый маленький кроссовер, который возьмет себе вакантное название Q1. За основу планируется взять европейскую версию Audi A1 Sportback. Фактически мы увидим компактный хетчбэк с незначительными доработками. Стоимость данной модели может составить порядка 28 тысяч долларов. Ожидается, что продажи откроются уже до конца года.

BMW iNext
В числе самых ожидаемых новинок автосалона в Лас-Вегасе – BMW iNext. Вероятнее всего, флагманский электрический внедорожник получит современный корпоративный дизайн. Технические характеристики автомобиля производитель пока не приводит, но известно, что источником питания батарея с емкостью 120 кВт*часов, благодаря чему электрический кроссовер сможет проехать на одном заряде дистанцию до 600 километров

Audi E-Tron GT
Автомир с нетерпением ждет и спортивный электрический седан Audi E-Tron GT, он станет соплатформенной Porsche Taycan. Эксперты полагают, что новинка получит трехмоторную силовую установку с суммарной мощностью до 590 лошадиных сил. Разгон до «сотни» займет около 3,5 секунды.

Rivian R1T
Велика вероятность, что в Лас-Вегасе будет презентован и самый ожидаемых пикап 2020-го года Rivian R1T. Электрический пикап получит широкую линейку силовых агрегатов с мощностью от 400 до 750 лошадиных сил. Его цена будет стартовать от 69 тысяч долларов.



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