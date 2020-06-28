 

В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 5,4

28.06.2020, 21:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЗемлетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье в Эгейском море, недалеко от побережья Турции и греческих островов Додеканес, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 28 км к северу от города Родос с населением около 56,2 тыс. человек, расположенного на одноименном греческом острове и в 18 км к югу от турецкого города Мармарис с населением 33,8 тыс. человек, передает ТАСС.

Уточняется, что очаг залегал на глубине 40 км. Информация о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступала.

Напомним, 23 июня в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5, после чего была объявлена угроза цунами для западного побережья Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.



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