Доброжелательность к людям связали с наследственностью

28.06.2020, 21:00, Новости дня

Команда ученых обнаружила, что ребенок зависит от родителей в гораздо большей степени, чем предполагалось ранее. Специалисты обнаружили, что на 45% доброжелательность к людям зависит от наследственности, а не от окружения или воспитания.

Исследователи проанализировали данные о 229 парах монозиготных близнецов и 235 парах дизиготных близнецов. Во время исследования специалисты оценили их способность быть доброжелательными к другим. Обнаружилось, что умение воспринимать доброжелательное отношение к себе зависит на 65% от личных характеристик и на 21% от генетики добровольцев.

Также выяснилось, что у девушек доброжелательность на 48% зависит от генетики, а восприятие хорошего отношения к себе – на 42%.