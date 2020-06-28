Доброжелательность к людям связали с наследственностью

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28.06.2020, 21:00, Новости дня

Команда ученых обнаружила, что ребенок зависит от родителей в гораздо большей степени, чем предполагалось ранее. Специалисты обнаружили, что на 45% доброжелательность к людям зависит от наследственности, а не от окружения или воспитания.

Исследователи проанализировали данные о 229 парах монозиготных близнецов и 235 парах дизиготных близнецов. Во время исследования специалисты оценили их способность быть доброжелательными к другим. Обнаружилось, что умение воспринимать доброжелательное отношение к себе зависит на 65% от личных характеристик и на 21% от генетики добровольцев.

Также выяснилось, что у девушек доброжелательность на 48% зависит от генетики, а восприятие хорошего отношения к себе – на 42%.



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