 

Мнение: Видеосолянка. 28.06.2020

28.06.2020, 20:55, Разное

Июньская видеосолянка.

1. Русские оказались не те, как нам говорили.

Немецкая пропаганда о Советском Союзе перед началом войны. О том, как пропагандистские установки столкнулись с советской реальностью.

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2. Парад Победы в Донецее 2020.

Хорошие кадры с Парада Победы в Донецке 24 июня 2020-го года.

* * *

3. Португалия планирует удвоить свою территорию.

Достаточно подробный рассказ о том, как Португалия планирует удвоить свою территорию за счет территории вокруг Мадейры и Азорских островов. Решение по этому вопросу должно быть принято в 2021-м году.

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4. О равенстве перед законом.

Продолжение забавных истерик Такера Карслона на Fox News по поводу происходящего в США.
Вот чего удумал – равенство перед законом.

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5. Путь Визенталь. Антинацист.

О военных преступлениях ВСУ на территории Луганской Народной Республики.

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6. О событиях в Кремле и Наркомате Обороны СССР 21 июня 1941 года.

О том, что происходило в Кремле и Наркомате Обороны за сутки до нападения Германии на СССР. Какие меры предпринимались, как реагировали на вал поступающей информации и т.д.

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7. Найти солдата

Об отечественном поисковом движении и захоронении солдат Великой Отечественной Войны.

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8. Китайский майдан. Тяньанмэнь и рождение современного Китая.

Клим Жуков о событиях на площади Тяньанмэнь и о их последствия, которые привели Китай к его сегодняшнему месту в мире.

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9. Прогулка по зоне "Организованного протеста" в Сиэтле

Прогулка по бывшей "Автономной Зоне Сиэтла", которая переименовалась в зону "Организованного протеста" и пока еще продолжает свое существование, несмотря на угрозы мэра и департамента полиции занять ее, вернув территорию под контроль полиции. Интерес как обычно представляют мнения жителей данной зоны.

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10. Русский солдат 1812-го года.

Лекция история Ильи Ульянова посвященного русской армии 1812-го года в период отражения Наполеоновского вторжения в Россию.

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Партия и правительство как обычно выражают благодарность за присылаемые материалы.

Источник: Colonel Cassad



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