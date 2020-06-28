Мнение: Видеосолянка. 28.06.2020
28.06.2020, 20:55, Разное
Июньская видеосолянка.
1. Русские оказались не те, как нам говорили.
Немецкая пропаганда о Советском Союзе перед началом войны. О том, как пропагандистские установки столкнулись с советской реальностью.
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2. Парад Победы в Донецее 2020.
Хорошие кадры с Парада Победы в Донецке 24 июня 2020-го года.
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3. Португалия планирует удвоить свою территорию.
Достаточно подробный рассказ о том, как Португалия планирует удвоить свою территорию за счет территории вокруг Мадейры и Азорских островов. Решение по этому вопросу должно быть принято в 2021-м году.
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4. О равенстве перед законом.
Продолжение забавных истерик Такера Карслона на Fox News по поводу происходящего в США.
Вот чего удумал – равенство перед законом.
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5. Путь Визенталь. Антинацист.
О военных преступлениях ВСУ на территории Луганской Народной Республики.
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6. О событиях в Кремле и Наркомате Обороны СССР 21 июня 1941 года.
О том, что происходило в Кремле и Наркомате Обороны за сутки до нападения Германии на СССР. Какие меры предпринимались, как реагировали на вал поступающей информации и т.д.
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7. Найти солдата
Об отечественном поисковом движении и захоронении солдат Великой Отечественной Войны.
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8. Китайский майдан. Тяньанмэнь и рождение современного Китая.
Клим Жуков о событиях на площади Тяньанмэнь и о их последствия, которые привели Китай к его сегодняшнему месту в мире.
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9. Прогулка по зоне "Организованного протеста" в Сиэтле
Прогулка по бывшей "Автономной Зоне Сиэтла", которая переименовалась в зону "Организованного протеста" и пока еще продолжает свое существование, несмотря на угрозы мэра и департамента полиции занять ее, вернув территорию под контроль полиции. Интерес как обычно представляют мнения жителей данной зоны.
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10. Русский солдат 1812-го года.
Лекция история Ильи Ульянова посвященного русской армии 1812-го года в период отражения Наполеоновского вторжения в Россию.
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Партия и правительство как обычно выражают благодарность за присылаемые материалы.
Источник: Colonel Cassad
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