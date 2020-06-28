 

Советник Джонсона по нацбезопасности ушел в отставку

28.06.2020, 20:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСоветник премьер-министра Британии по национальной безопасности и секретарь кабмина Марк Седвилл ушел в отставку, информирует в воскресенье британское правительство.

Уточняется, что Седвилла сменит Дэвид Фрост, в настоящий момент являющийся представителем Бориса Джонсона на переговорах с Евросоюзом. Имя нового секретаря кабмина пока не называется, передает ТАСС.

Ранее в Daily Telegraph сообщалось, что отставка Седвилла, о которой говорили уже несколько месяцев, станет частью крупных перестановок в кабинете министров Джонсона. Это позволит премьеру, представляющему Консервативную партию, установить более жесткий контроль над государственной гражданской службой, в которой заняты 400 тыс. человек.

Ранее суд в США обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Напомним, Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / Климатические изменения угрожают будущему большого спорта

27.05 / “Эффективные изменения – это просто”. Саакашвили переименовал страницу Нацсовета реформ

20.04 / В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

11.06 / Племянница Марин Ле Пен отказалась извиняться за белый цвет кожи

24.04 / В Иркутской области по нацпроекту отремонтируют 286 км дорог

26.05 / Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла

13.06 / Уникальная статистика: смертность от COVID-19 в России остается самой низкой в мире

23.06 / В томском пансионате 44 пенсионера госпитализированы с подозрением на COVID-19

22.05 / Наследница бельгийского престола решила стать военной

31.05 / Пушков похвалил Трампа за смелость суждений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска