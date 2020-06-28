Мнение: Почему Лена Миро включила дуру?

28.06.2020, 20:35, Разное

И не только она. Откуда набежало столько знатоков, которые завопили, как Миро, «Почему не посадили Серебренникова?». Мол, «следствие установило, экспертиза подтвердила, суд признал преступление – украдено 129 миллионов рублей. И за это никто не сел».

В том-то и дело, что и суд, и следствие прекрасно знают, что не было никакого воровства. А была спецоперация.

«Идея всей операции была простая. Ну, это же госденьги: там наверняка ужас! Для чего же госденьги, как не чтоб воровать? Следствие путалось в показаниях и миллионах и сначала заявило, что Серебренников украл, а потом начало выяснять, где и сколько.

В стране, где полковник ФСБ «по служебной необходимости» хранит в квартире родителей 50 млн. дол. наличкой, нашли главного коррупционера: режиссера Серебренникова….

… Когда следователи, чтобы доказать факт хищения, стали рассказывать, что спектакль «Сон в летнюю ночь» не был поставлен, а все рецензии с премьеры спектакля объявило фейками, стало окончательно ясно, что это не борьба с коррупцией, а экранизация Кафки».

…Реальный эффект дела Серебренникова заключается в том, что президент лично подписался под этим делом. Он знал о нем. Ему доложили. Он заявил об этом деле: «Государственные деньги должны тратиться по закону, а есть опасения, что таковой нарушался», — заявление-сигнал, заявление-знак, после такого в российском суде всегда падала гильотина(отсюда).

Президент мог сказать «стоп» в самом начале… Но президент «стоп» не сказал. И подписался под этим делом, фактически огласив обвинительный приговор…

Рассмотрение уголовного дела в Мещанском районном суде Москвы началось еще 17 октября 2018 года. Но когда суд изучил экспертизы, назначенные самим судом, экспертами, которые выбрал сам суд, дело было возвращено в прокуратуру. Как не вернуть-то, если эксперты пришли к выводу, что все спектакли были поставлены, и потрачено на них денег даже больше, чем выделено из бюджета. То есть ни о каком воровстве не может быть и речи…

Но Мосгорсуд поправил районный суд и дело снова вернули на рассмотрение. Думаю, что в ход пошел аргумент, что дело на контроле Путина, что Путин свой приговор Серебренникову уже вынес, нельзя разочаровывать Путина…

Вот и довели процесс до обвинительного приговора…

И все, кто сейчас возмущается «Почему не посадили Серебренникова?», на самом-то деле не на Серебренникова наезжают, а Путина выгораживают… Мол, Путин не мог ошибиться, когда в саамом начале «Театрального дела» заявил: «Государственные деньги должны тратиться по закону, а есть опасения, что таковой нарушался…».

Тем не менее, Путин ошибся. И Кремль был вынужден пойти на попятную ( очевидно, что суд не сам решил признать преступление, но вынести режиссеры условный срок, суду, думаю, подсказали…). И тут я полностью согласен с Юлией Латыниной, которая написала: «Харизма оказалась не резиновой. У самого трещит. На всех патриотов не хватает».

Рис. отсюда