Поклонская прокомментировала случившееся с Собчак

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28.06.2020, 20:32, Новости дня

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета палаты по международным делам Наталья Поклонская заявила, что инцидент со съемочной группой телеведущей Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление.

Парламентарий выразила надежду, что все пострадавшие в результате конфликта быстро поправятся.

Что же касается настоятеля и строителя монастыря схиигумена Сергия, Поклонская отметила, что, насколько ей известно, он в конфликте не участвовал, но наверняка очень переживает о произошедшем, "и, конечно же, не хотел такого конфликта".

"Очень жаль, что тема религии так остро стоит в современной политике. Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей", — цитирует слова депутата РИА Новости.

Поклонская призвала обычных людей "беречь простую, искреннюю и чистую веру, не поддаваясь ни манипуляциям, ни провокациям".



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