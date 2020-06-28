Папа римский призвал молиться за пострадавших во время наводнений в Украине

28.06.2020, 20:30, Новости дня

В ходе воскресной проповеди 28 июня папа римский Франциск вспомнил о наводнениях на западе Украины. Об этом сообщает Vatican News.

“Призываю молиться также… за тех, кого поразили сильные наводнения в Западной Украине: пусть они досвидетельствуют господнее утешение и братскую помощь”, – сказал понтифик.

Он выступал из окна Апостольского дворца.

Помимо Украины, папа римский призвал молиться за страдающих из-за войны народов Ближнего Востока, в частности Сирии и Ливана.

Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

По состоянию на вечер 27 июня подтопленными оставались 3802 дома, разрушено 203 км автодорог, повреждено 619 км дорог и 259 мостов, сообщали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года.

Кабинет Министров 25 июня выделил на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации 672 млн грн.

МИД Украины обратился за помощью к государствам-партнерам и международным организациям в связи со стихийным бедствием.

Соединенные Штаты Америки выделили $100 тыс. на борьбу с наводнением, помощь оказали Израиль и Молдова, а также Европейский союз.