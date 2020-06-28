В Вильнюсе осквернили памятники доктору Айболиту и местному раввину

28.06.2020, 20:30, Новости дня

В ночь на 27 июня неизвестные осквернили памятники двум знаменитым жителям Вильнюса еврейского происхождения, об этом сообщил портал 15min.lt.

Вандалы облили белой жидкостью бюст видного деятеля ортодоксального еврейства Элияху бен Шломо Залмана (Гаона Виленского), а также памятник врачу Цемаху Шабаду, который был прообразом доктора Айболита.

Обе скульптуры установлены в Старом городе. Полиция Литвы ведет поиск злоумышленников.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс написал в Facebook: “Злоумышленники, пытаясь ослабить и оскорбить еврейскую общину Литвы, лишь демонстрируют свою слабость”.

По информации мэра, химикаты не нанесли урона памятникам.

Vandalizmui vietos Vilniuje nėra ir nebus. Vakarykštis piktavalių siekis savo veiksmais sumenkinti ir įžeisti Vilniaus… Posted by Remigijus Šimašius on Laupäev, 27. juuni 2020

2020 год объявлен в Литве годом Гаона Виленского и истории евреев. Раввин, каббалист, математик и общественный деятель Элияху бен Шломо Залман жил в XVIII веке, похоронен в Вильнюсе. Одним из его потомков является нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Цемах (Тимофей) Шабад (1864–1935) – медик, политик и публицист. В его доме в Вильнюсе жил писатель Корней Чуковский, который признавался, что после знакомства решил написать сказку о добром докторе, лечившем детей и животных.