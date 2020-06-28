 

PepsiCo присоединилась к рекламному бойкоту

28.06.2020, 20:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКомпания PepsiCo из США объявила о своем отказе от размещения рекламы в соцсети Facebook, присоединившись к бойкоту, сообщили источники телеканала Fox News.

Как рассказали сотрудники, компания ежегодно тратит на продвижение и рекламу в соцсетях порядка 2,6 млрд долларов. Таким образом, бойкот призван нанести финансовый урон владельцу Facebook Марку Цукербергу, передает Рен ТВ.

Отмечается, что бойкот может продлиться до сентября.

Напомним, Facebook стала объектом критики в США за то, что недостаточно активно пресекает пропаганду насилия и расизма. К бойкоту рекламы на Facebook присоединились компания North Face, оператор Verizon, компания Unilever.



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