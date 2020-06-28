“Победа Победовна”: Михаил Галустян похвастался перед подписчиками фотоснимком красавицы-жены

28.06.2020, 20:30, Разное

Популярный комик Михаил Галустян разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором изображена его супруга Виктория. Эффектное фото в ленте знаменитости вызвало массу восторженных комментариев.

Стоит отметить, что резидент Comedy Club Михаил Галустян, не так давно ставший еще и харизматичным певцом, старается систематически радовать своих подписчиков свежими фото и видеопубликациями. В свою очередь, снимки его супруги Виктории появляются в микроблоге актера крайне редко. Комик решил восполнить данный пробел, и недавно выложил в своем аккаунте фотоснимок своей красотки-жены, позиирующей на фоне красочного зеленого пейзажа в легком платье нежно-розового цвета. Лицо Виктории Галустян озарено широкой и искренней улыбкой, что существенно добавило шарма её очевидной красоте. “Вика. Давно тебя не было в моей ленте. Моя победа победовна”, – такой романтичной тирадой сопроводил знаменитость фото возлюбленной, довершив её тремя смайлами-“сердечками”.

Эффектный кадр, размещенный в микроблоге знаменитости, вызвал массу хвалебных комментариев от фолловеров в адрес его супруги: “Очень миленькая! Супер!”, “Красавица у вас Вика”, “Шикарная Победовна!”. Примечательно, что был отмечен и сам супруг красотки: “Любовь ко второй половинке вас украшает!” – с уважением написал один из подписчиков. За считанные часы публикация набрала более 80 тысяч “лайков”.