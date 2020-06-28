 

“Победа Победовна”: Михаил Галустян похвастался перед подписчиками фотоснимком красавицы-жены

28.06.2020, 20:30, Разное

Популярный комик Михаил Галустян разместил на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором изображена его супруга Виктория. Эффектное фото в ленте знаменитости вызвало массу восторженных комментариев.
Стоит отметить, что резидент Comedy Club Михаил Галустян, не так давно ставший еще и харизматичным певцом, старается систематически радовать своих подписчиков свежими фото и видеопубликациями. В свою очередь, снимки его супруги Виктории появляются в микроблоге актера крайне редко. Комик решил восполнить данный пробел, и недавно выложил в своем аккаунте фотоснимок своей красотки-жены, позиирующей на фоне красочного зеленого пейзажа в легком платье нежно-розового цвета. Лицо Виктории Галустян озарено широкой и искренней улыбкой, что существенно добавило шарма её очевидной красоте. “Вика. Давно тебя не было в моей ленте. Моя победа победовна”, – такой романтичной тирадой сопроводил знаменитость фото возлюбленной, довершив её тремя смайлами-“сердечками”.

Эффектный кадр, размещенный в микроблоге знаменитости, вызвал массу хвалебных комментариев от фолловеров в адрес его супруги: “Очень миленькая! Супер!”, “Красавица у вас Вика”, “Шикарная Победовна!”. Примечательно, что был отмечен и сам супруг красотки: “Любовь ко второй половинке вас украшает!” – с уважением написал один из подписчиков. За считанные часы публикация набрала более 80 тысяч “лайков”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06 / Почему одинаковая здоровая диета для всех невозможна – исследование

28.05 / Мнение: Взрыв на трассе М-4

24.05 / Юрий Лоза раскритиковал оказавшихся в «чудовищном положении» Пригожина и Тарзана

13.05 / Мнение: В Кировской области открыли памятник Сталину

17.04 / Водитель погиб: под Петербургом произошла страшная авария с грузовиком

15.04 / Непристойная ситуация: Эми Шумер изменила имя своего ребенка по неожиданной причине

11.06 / Мнение: Расовые серп и молот, азиатский век и самые дорогие города мира

10.04 / Мнение: Коронавирус – миф, говорили они

03.06 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 3 июня 2020 года

15.05 / Более 20 миллионов: в “Росатоме” рассказали о темпах стерилизации масок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска