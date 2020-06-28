Потемкинская конституция

28.06.2020, 20:25, Разное

На российских политических болотах воют те, кого вынудили волеизъявляться.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Утром 27 июля, спустя два дня после начала циклопического недельного голосования по поправкам в Конституцию, ЦИК Эллы Памфиловой отчитался о первых успехах.

Оказалось, что ринуться к импровизированным урнам поспешили уже более 19% всех российских избирателей: 21 млн человек, буквально расталкивая друг друга, но при этом с четким соблюдением социальной дистанции, отправились выразить доверие курсу президента, несмотря на лето и эпидемию.

Легко подсчитать, что при сохранении текущих темпов ликования к концу досрочного голосования мы получим явку в 60%, так что собственно 1 июля как специальная дата «общероссийского голосования» вообще станет избыточной. Оказывается, что если проводить голосования достаточно долго, в любых произвольных местах и без независимых наблюдателей, то скептики будут легко посрамлены: народ явится как надо.

Правда, параллельно на российских политических болотах стоит вой: это плачут те, кого вынудили ликовать и волеизъявляться.

Редакционная почта «Новой» переполнена сообщениями граждан, которых поставили перед фактом о необходимости голосования, в социальных сетях описаны тысячи подобных историй из регионов.

В ЦИК уверяют, что все подобные случаи тщательно расследуются и пресекаются. Элла Памфилова предлагает нам поверить, что 20 млн жителей приняло участие в досрочном голосовании исключительно добровольно — по зову своего большого политического сердца.

Впрочем, параллельно в ЦИК заверяют, что голосование проходит в надлежащих условиях и никаких импровизированных избирательных участков на лавочках и в багажниках машин якобы нет. При всем уважении в данном случае приходится выбирать, кому верить больше: ведомству Памфиловой или собственным глазам и видеокамерам граждан, фиксирующим всенародное волеизъявление в самых невероятных местах.

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Нет сомнений в том, что итоговые результаты голосования поддержат в стране стабильность: скажем, при 70-процентной явке обнулиться захотят 80 процентов наших сограждан — золотое сечение всех уважающих себя авторитарных режимов.

Менее очевидный вопрос связан с тем, зачем все это нужно было устраивать.

По задумке Кремля, 1 июля должно было стать торжеством политической воли россиян, вновь присягнувших на верность своему президенту. В результате торжественного парада 24 июня и урока конституционного зельеварения, в рамках которого в одном котле смешиваются традиционные ценности и обнуление, городу и миру должно было быть явлено величественное зрелище нового путинского большинства.

Возможно, миллиарды, потраченные на «информирование о поправках», реклама у популярных блогеров, запуганные бюджетники и ошалевшие от карантина граждане, которые хотели посидеть на лавочке, а оказались в центре чужого политического триумфа, — все это кажется Кремлю гениальной реализацией его стратегии обнуления.

Но в реальности может оказаться так, что граждане все-таки довольно сильно отвлеклись в последние месяцы на свои собственные проблемы и совсем не знают, что из них прямо сейчас лепят очередное большинство.

Принудительное участие в голосовании за поправки в этом смысле скорее вынужденная мера, связанная с выживанием, «чтобы начальство отстало», чем сколько-нибудь осмысленный выбор.

Если это так, то единственный смысл происходящего сейчас состоит в том, чтобы успокоить Кремль — всей стране нет никакого дела до этих проблем верховного руководства.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики

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