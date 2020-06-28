 

Более 6,3 тыс. российских военных вылечились от коронавируса

28.06.2020, 20:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСвыше 6,3 тыс. российских военных после прохождения качественного лечения вылечились от коронавируса, за минувшие сутки выздоровели 92 человека, сообщили в Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах РФ после прохождения лечения выздоровело 92 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в ВС (нарастающим итогом) увеличилась до 6360 человек», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 708.

На данный момент в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1365 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеет 201 военный.

Так, общее число военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны, составляет 699 человек.

В новых медицинских центрах помощь оказывают как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Напомним, РФ преодолела пик заболеваемости, еще в мае ситуация вышла на плато. Президент Владимир Путин сообщал, что пиковый средний прирост числа случаев коронавируса в РФ зафиксирован 26 марта – 24,1%, позднее этот показатель снизился 3,5%. Глава государства также заявлял, что потери, с которыми РФ выходит из ситуации с коронавирусом, минимальны.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что Россия перешла в период стабилизации по коронавирусу. По ее словам, вакцины от коронавируса разработки Института имени Гамалеи и центра «Вектор» планируется зарегистрировать в августе.

Как отмечала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России удалось срезать пик распространения заболевания. 



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