Мнение: Борьба с мусором в России, гибридный автопром Китая и лидерство по тестам на коронавирус

28.06.2020, 20:10, Разное

1. Отличный ликбез по сбору мусора в России. Краткая суть: работа идёт, общество взрослеет, мы постепенно начинаем перерабатывать мусор правильно. Шаг за шагом достигнем поставленной цели. Процитирую зацепивший меня фрагмент:

https://chistoprudov.livejournal.com/214251.html

https://chistoprudov.livejournal.com/214499.html

В 1980-х годах в СССР оборотная тара в общих объемах потребления составляла 85%. Это касается и стекла — которое в основном использовалось в своем первоначальном виде без разрушения. Этому способствовала унифицированная форма бутылок. Стекло не выкидывали, а сдавали для повторного использования по достаточно высоким тарифам. Стеклотара подвергалась многоэтапной мойке специальными растворами и снова наполнялось продуктом.

Так, залоговая стоимость пол-литровой бутылки из-под минеральной воды в 20 коп. (1977 год) была вдвое дороже содержимого самой бутылки, а залоговая стоимость молочной бутылки (15 коп.) была сопоставима со стоимостью содержавшегося в ней пол-литра молока или кефира.

Полагаю, советский опыт было бы очень неплохо возродить. Нет абсолютно никаких технических проблем разработать несколько стандартных типов бутылок, чтобы потом можно было их сдавать производителям обратно в автоматах по приёму тары.

Вопрос специалистам по мусорному бизнесу. У нас большая страна, в ней полно выработанных шахт, котлованов и прочих складок местности. Неужели так сложно найти какое-нибудь ущелье рядом с большим городом, чтобы 10 лет скидывать в него мусор, а потом засыпать чистым грунтом и посадить сверху лес? Раз так не делают, вероятно, это не окупается по деньгам?

2. Даже в Китае, несмотря на его огромный рынок и помощь государства, автопромышленность не потянула попытку ускоренного перехода на производство чистых электромобилей. Однако нашёлся выход – выпускать машины-гибриды:

https://news.drom.ru/79153.html

В Китае власти решили ослабить экологические требования к автопроизводителям. С 2019 года в стране действует строгая норма, согласно которой транспорт на новых источниках энергии в структуре продаж каждой компании должен занимать долю не менее 10%. К машинам на новых источниках (New Energy Vehicles) относят электромобили, подзаряжаемые гибриды и авто на топливных ячейках. Однако 22 июня китайские регуляторы объявили, что в зачет «зеленых» будут идти и обычные гибриды, без возможности внешней подзарядки. Послабление начнет действовать с 1 января 2021 года.

Индустрия в Китае ожидала этого шага, поскольку действующие требования являются избыточно строгими и практически невыполнимы в условиях экономического спада и снижения покупательной способности потребителей.

До сих пор обычные гибриды приравнивались к «грязным» машинам — наряду с бензиновыми и дизельными авто. Если доля «грязных» автомобилей превышает 90% в структуре продаж — регуляторы штрафуют компании на крупные суммы.

Но с 2021 года бензиново-электрические машины выделят в отдельную категорию «автомобилей с низким расходом топлива», которая также будет рассматриваться как экологичная. В результате производители смогут снизить пропорциональную долю продаж чистых электромобилей, у которых слишком высока себестоимость и которые зачастую даже убыточны. Гибриды, напротив, имеют высокую маржу и приносят неплохую прибыль.

3. Россия по-прежнему находится в числе стран-лидеров по тестам на коронавирус:

https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_testing_by_country

По общему числу мы на втором месте после США – 18,7 миллионов тестов против 29,8 миллионов. Но это не так уж удивительно, ведь всё-таки Россия – это большая страна с развитой медициной.

А вот что вызывает удивление, так это то, что по тестам на душу населения мы входим в десятку (8-е место – 127486 тестов на миллион человек). По этому показателю мы обходим почти все крупные западные страны, включая США.