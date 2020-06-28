 

Der Spiegel – премьер Баварии предупредил об опасности второй волны коронавируса

28.06.2020, 20:00, Новости дня

Премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария Маркус Зёдер призвал к осторожности ввиду опасности возникновения второй волны коронавируса, пишет Der Spiegel. Зёдер намекнул на недавние локальные вспышки инфекции в ряде регионов ФРГ и заявил, что туристы из других регионов будут допускаться в Баварию только при наличии отрицательного теста на коронавирус.


Reuters

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предупредил о возможности второй волны коронавируса, пишет Der Spiegel. «Мы не должны рисковать, чтобы не получить вторую волну раньше осени и не вводить из-за этого повсеместный карантин», — приводит издание слова Зёдера.

Зёдер отметил, что за прошедшие недели произошло многое, намекая на локальные вспышки коронавируса в Гютерсло, Нижней Саксонии и Берлине. На фоне этих событий Бавария всё же разрешила приезд туристам из районов повышенного риска, однако лишь в том случае, если их тест на коронавирус дал отрицательный результат. Как отметил Маркус Зёдер, он сам искренне желает восстановления туристического потока, однако необходимо соблюдать меры предосторожности.

В администрации федерального канцлера ФРГ такой подход назвали правильным, отмечает Der Spiegel. Туристы из земель, где наблюдались вспышки инфекции, могут заезжать в отели без карантина только при наличии свидетельства об отсутствии заражения.



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