Cadillac выпустит новый электрический кроссовер

28.06.2020, 19:55, Новости дня

Американская компания Cadillac продемонстрировала тизер нового электрического кроссовера под названием Lyriq.

В свою очередь, официальная премьера транспортного средства состоится 6 августа. Кроме того, модель уже можно полностью рассмотреть по внешнему виду за исключением некоторых особенностей, включая решетку радиатора, ходовые огни и задние фонари. К концу лета публика сможет ознакомиться с финальным дизайном кроссовера Lyriq, который в дальнейшем начнут выпускать в продажу.

Вместе с тем производитель пока умалчивает подробности о том, когда состоится официальное поступление в продажу, а также стоимость нового электрического кроссовера Lyriq, обещающего стать весьма востребованным у клиентов.