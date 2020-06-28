 

Леонид Рошаль проголосовал по поправкам к Конституции России

28.06.2020, 19:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаИзвестный детский хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а также Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль пришел в воскресенье на один из столичных избирательных участков и опустил свой бюллетень в урну.

Врач отметил, если бы предлагаемые сегодня поправки были внесены в Основной закон пять или десять лет назад, здравоохранение страны находилось бы сейчас совсем на другом уровне.

Леонид Рошаль проголосовал по поправкам в Конституцию: https://t.co/up7a2x5acO pic.twitter.com/BHNr2Tt48p

— Пятый канал Новости (@5tv) June 28, 2020  

«Мы сделали вертикаль публичной власти в здравоохранении, но вертикаль – это мало. Надо насытить ее содержанием. И основная идея заключается в том, чтобы, независимо от того, где человек живет в России, в маленьком или большом городе – везде, на севере и юге, востоке и западе, он должен получить качественную и доступную медицинскую помощь. Вот такого четкого в Конституции не было. И, наверное, поэтому где-то при опросе 85% россиян поддерживают именно эти наши поправки», – передает «Пятый канал» слова Рошаля.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем.

За три дня явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек, сообщила в воскресенье председатель ЦИК Элла Памфилова.



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