Мнение: О главной ошибке про коронавирус, которую допускают все врачи

28.06.2020, 19:42, Разное



Фото © Reuters.

Нельзя без эмоций видеть это.

Тут не просто эпизод из жизни палаты интенсивной терапии. Тут исполненная драматизма сцена, где робкая надежда борется с накатывающим отчаянием и, к сожалению, проигрывает. Потому что надежды нет: врачи позвали родственников умирающей пациентки, чтобы те смогли с ней попрощаться. Потому что дальше, уже через несколько минут её отключат от аппарата ИВЛ, ибо шансов победить болезнь не осталось.

Ещё один пример того, что #коронавирус оказался сильнее и современной медицины, и человеческого организма. Один из полумиллиона аналогичных за последние месяцы.

Почему это стало возможным?

Точно станет известно ещё не скоро. Но одно становится понятным уже сейчас. В отношении CoVID-19 допущена очень большая ошибка. И она заключается не в том, что инфекцию первоначально недооценили даже профессионалы. Тут #ошибка принципиально и качественно иная.

Суть её в том, что медики относились к коронавирусной инфекции как к обычному, пусть и отягощённому респираторному заболеванию. А она, как оказалось, поражает дыхательную систему только косвенно.

«Мы думали, что это только респираторный вирус. Оказывается, поражение лёгких идёт после поджелудочной железы. После поражения сердца. После нарушений в работе печени, мозга, почек и других органов. Сначала мы этого не оценили», – сокрушается директор Исследовательского института Скриппса (Scripps Research Translational Institute) в Ла-Холья, Калифорния, кардиолог по специальности.

в общем, теперь выясняется, что в дополнение к дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19 могут наблюдаться нарушения свёртываемости крови, способные привести к инсультам, а также сильное воспаление, поражающее несколько систем органов. Вирус также может вызывать неврологические осложнения, которые варьируются от головной боли, головокружения и потери вкуса или запаха до судорог и спутанности сознания. Что беспрецедентно в коронавирусе, так это степень осложнений, возникающих вне лёгких.

И восстановление выздоровевших может быть долгим, очень долгим. По предварительным оценкам, каждый день, проведённый в больнице с диагнозом CoVID-19, может обернуться минимум неделей последующей реабилитации. Более того, даже у тех, кому госпитализация не потребовалась, могут ещё долгое время сохраняться негативные симптомы – утомляемость, одышка, головокружения, снижение концентрации внимания и др. Что станет дополнительным бременем как для выздоровевших, так и для медицинской системы.

Возможно, такие особенность коронавируса связаны с тем, что он использует для проникновения в клетку специфические рецепторы, участвующие в регуляции тонуса сосудов и, соответственно, кровяного давления. Возможно также, что сказываются иные особенности его распространения по организму. Современная медицинская #наука пока лишь обнаруживает новые загадки SARS-CoV-2, но ещё не способна дать на них ответы…

И вот интересно, а что победит у людей в итоге – желание жить прежней жизнью, несмотря ни на что, в расчёте на авось, или же разумная осторожность + повышенные меры безопасности на индивидуальном уровне?