Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 80%

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28.06.2020, 19:30, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЯвка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 80%, таки образом проголосовали более 938,2 тыс. человек.

«Онлайн-голосование началось в четверг в 10.00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 19.16 мск 28 июня явка составила 80,0%. Принято 938224 бюллетеня», – передает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

Уточняется, что до окончания дистанционного электронного голосования остается менее 49 часов.

Накануне явка по электронному голосованию достигла 75%. Онлайн-голосование началось в четверг в 10.00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области. Подача голосов проходит на сайте 2020og.ru, войти на который можно через аккаунты на федеральном портале госуслуг или – в случае москвичей – через столичный портал mos.ru.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем.



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