Диетолог Михаил Гинзбург назвал способ снизить холестерин без лекарств

28.06.2020, 19:30, Разное

Врач-диетолог Михаил Гинзбург во время программы «О самом главном» назвал способ снизить уровень холестерина без лекарственных средств. Для этого достаточно добавить в свой ежедневный рацион лук, чеснок, сушеные яблоки, томаты или рыбу.

Гинзбург объяснил, что в организме человека ежедневно вырабатывается определённая доля холестерина. Часть производит печень, а часть попадает вместе с пищей. Это вещество активно участвует в синтезе тестостерона и эстрогена, а также улучшает общее состояние артерий. При этом существует норма в 5,5 м/моль на литр, которая считается максимально допустимой. Весь избыток уже наносит вред организму и приводит к образованию бляшек в сосудах. Избавиться от чрезмерного количества вещества поможет лук и чеснок. Эти продукты способны не просто контролировать уровень холестерина в пределах нормы, но и препятствовать образованию атерослеротических бляшек и воспалений в кровеносной системе.

Не стоит игнорировать сушеные яблоки. Михаил Гинзбург отметил, что пищевые волокна в этом продукте способны снижать уровень холестерина до 20% при употреблении всего 75 граммов этого лакомства. Аналогичными свойствами обладают свежие томаты и богатая омега-3 кислотами рыба.