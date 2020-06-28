 

Диетолог Михаил Гинзбург назвал способ снизить холестерин без лекарств

28.06.2020, 19:30, Разное

Врач-диетолог Михаил Гинзбург во время программы «О самом главном» назвал способ снизить уровень холестерина без лекарственных средств. Для этого достаточно добавить в свой ежедневный рацион лук, чеснок, сушеные яблоки, томаты или рыбу.
Гинзбург объяснил, что в организме человека ежедневно вырабатывается определённая доля холестерина. Часть производит печень, а часть попадает вместе с пищей. Это вещество активно участвует в синтезе тестостерона и эстрогена, а также улучшает общее состояние артерий. При этом существует норма в 5,5 м/моль на литр, которая считается максимально допустимой. Весь избыток уже наносит вред организму и приводит к образованию бляшек в сосудах. Избавиться от чрезмерного количества вещества поможет лук и чеснок. Эти продукты способны не просто контролировать уровень холестерина в пределах нормы, но и препятствовать образованию атерослеротических бляшек и воспалений в кровеносной системе.

Не стоит игнорировать сушеные яблоки. Михаил Гинзбург отметил, что пищевые волокна в этом продукте способны снижать уровень холестерина до 20% при употреблении всего 75 граммов этого лакомства. Аналогичными свойствами обладают свежие томаты и богатая омега-3 кислотами рыба.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Путин утвердил отмену НДФЛ с выплат медикам, работающим с инфицированными COVID-19

04.05 / Мнение: Фейковый переворот в Катаре

03.12 / Роскачество проверило качество мобильные приложения для заказа такси

29.04 / “Кажется, ей не хватает пары десятков пуговиц”: как новый наряд Хайди Клум взбудоражил интернет

23.05 / Мнение: Письмо: “Он ничего не спрашивает”

10.05 / “Чем мы занимались на майские”: Саша Савельева похвасталась отпуском с друзьями

27.04 / Экс-подруга Тимати Алекса снялась в его новом клипе

07.05 / Вирус бюрократизма

22.04 / Володин назвал способ снизить цены на электроэнергию

06.05 / Житель Санкт-Петербурга на инвалидном кресле чуть не зарезал собутыльника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска