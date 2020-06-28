Мнение: Кто виноват, что «Норникель» продолжает травить Арктику?

28.06.2020, 19:29, Разное

Это автомобиль, на котором сотрудники прокуратуры приехали на место, где совершалось преступление.

На видеозаписи зафиксировано, как через бьеф хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю», насосами выкачивается вода, зараженная тяжелыми металлами, сернистой кислотой и ПАВ (поверхностно-активными веществами), и сливается в тундру, откуда она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино..

Не удивлюсь, если прокурорских обвинят, что они специально въехали под гусеницы трактора…. Это же Норильск! А трактор – норникелевский…

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова уже де-факто начала оправдывать «Норникель». Мол, не виноваты они, но так получилось.

Дословно: «Сегодня, 28 июня 2020 года, в 08:20, диспетчеру ЗФ поступила информация о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходит слив оборотной воды через границу отстойника. Приняты оперативные меры по остановке слива воды.⠀

По предварительным данным, при проведении гидравлических испытаний трубопровода горячей воды и вследствие обильного ливня произошел резкий рост уровня воды в отстойном пруду.⠀

Для предотвращения развития возможных внештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды в отстойном пруду, эксплуатационным персоналом было принято оперативное решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию.⠀

По факту случившегося на месте работают инспекторы Росприроднадзора и иные надзорные и контролирующие органы. Сброс остановлен».



Отсюда

Если бы не видеозапись, возможно, никто и не узнал бы, что «Норникель», как травил, так и продолжает травить Арктику. И автомобиль прокуроров не пострадал бы, и Радионовой не пришлось бы оправдывать «Норникель»…

Выходит, что во всем виноваты журналисты и активисты «Гринпис»?